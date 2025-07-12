Эрдоган обсудил с премьером Ирака разоружение РПК
Эрдоган обсудил с премьером Ирака аль-Судани разоружение РПК
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре . Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Ирака Шия аль-Судани после начала разоружения запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), обсудил с ним процесс, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции РПК прошел в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". Примерно 30 боевиков сложили оружие в пятницу, сообщил турецкий источник РИА Новости.
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"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираком, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что процесс "Турция без террора" осуществляется деликатно, что Турция стремится навсегда избавиться от терроризма в регионе, что шаги будут продолжаться решительно, и что они будут бдительно бороться с теми, кто пытается подорвать этот процесс", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Разоружение РПК является частью инициативы соратника президента Турции, лидера турецкого националистического движения Девлета Бахчели "Турция без террора", когда между турецкими властями и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение на острове Имралы, начался диалог. Оджалан провел ряд встреч с делегацией турецкой парламентской прокурдской партии DEM, записал видеообращения к своим боевикам с призывом о самороспуске и сложении оружия, начав новый "демократический процесс". Правительство Турции рассчитывает, что инициатива официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК.
Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться. Оружие будет уничтожаться, его нельзя будет отправлять в третьи страны.
РПК объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.