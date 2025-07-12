https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html
Суд арестовал еще шестерых фигурантов дел о взятках полиции в Ленобласти
Суд арестовал еще шестерых фигурантов дел о взятках полиции в Ленобласти - РИА Новости, 12.07.2025
Суд арестовал еще шестерых фигурантов дел о взятках полиции в Ленобласти
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в субботу отправил под стражу еще шестерых фигурантов дел о взятках полицейским от владельцев торговых точек во... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:32:00+03:00
2025-07-12T20:32:00+03:00
2025-07-12T20:32:00+03:00
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в субботу отправил под стражу еще шестерых фигурантов дел о взятках полицейским от владельцев торговых точек во Всеволожском районе Ленинградской области, следует из материалов объединенной пресс-службы судов города. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала в четверг, что Управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД пресекло противоправную деятельность нескольких сотрудников полиции Всеволожского района Ленинградской области, в том числе из числа руководящего состава районного отдела полиции. По оперативным данным, которые привело ведомство, полицейские с 2023 года за взятки покровительствовали торговле спиртным и сигаретами сомнительного происхождения. У фигурантов, а также в торговых точках, работе которых они способствовали, прошли обыски. Сообщалось, что при подтверждении вины правоохранители понесут наказание в установленном законом порядке. В субботу Смольнинский райсуд арестовал начальника 128-го отдела полиции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленобласти Сергея Короткова по обвинению во взятках на общую сумму 3,78 миллиона рублей, которые он получал за покровительство незаконной торговле, сообщала судебная пресс-служба. Согласно материалам ведомства, вслед за Коротковым под стражу отправлен начальник 87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Роман Камерзанов, также обвиняемый в получении взяток. "Камерзанов... используя свое должностное положение вопреки интересам службы ... получал систематически денежные средства, а именно ежемесячно, в сумме не менее 30 тысяч рублей, на общую сумму не менее 150 тысяч рублей ... за невыявление правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности, нереагирование на сообщения о правонарушениях", – отмечает пресс-служба судов Петербурга. Также Смольнинский райсуд арестовал начальника 97-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Алексея Перемибеду, успевшего получить, в общей сложности, более 300 тысяч рублей от местных предпринимателей за покровительство незаконной торговле. Помимо полицейских, под стражу отправлен Вусал Оруджов, выступавший посредником при передаче взяток, а также трое предпринимателей, плативших правоохранителям - Ибадат Исмаилов, Асиф Аллахвердиев и Арастун Талыбов. Все участники истории о взятках за покровительство сомнительной торговле во Всеволожском районе Ленинградской области отправлены под стражу до 9 сентября.
https://ria.ru/20250625/peterburg-2025404201.html
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд арестовал еще шестерых фигурантов дел о взятках полиции в Ленобласти
Суд в Петербурге арестовал еще шестерых фигурантов дел о взятках полицейским
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в субботу отправил под стражу еще шестерых фигурантов дел о взятках полицейским от владельцев торговых точек во Всеволожском районе Ленинградской области, следует из материалов объединенной пресс-службы судов города.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ
сообщала в четверг, что Управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД пресекло противоправную деятельность нескольких сотрудников полиции Всеволожского района Ленинградской области
, в том числе из числа руководящего состава районного отдела полиции. По оперативным данным, которые привело ведомство, полицейские с 2023 года за взятки покровительствовали торговле спиртным и сигаретами сомнительного происхождения. У фигурантов, а также в торговых точках, работе которых они способствовали, прошли обыски. Сообщалось, что при подтверждении вины правоохранители понесут наказание в установленном законом порядке.
В субботу Смольнинский райсуд арестовал начальника 128-го отдела полиции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленобласти Сергея Короткова по обвинению во взятках на общую сумму 3,78 миллиона рублей, которые он получал за покровительство незаконной торговле, сообщала судебная пресс-служба.
Согласно материалам ведомства, вслед за Коротковым под стражу отправлен начальник 87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Роман Камерзанов, также обвиняемый в получении взяток.
"Камерзанов... используя свое должностное положение вопреки интересам службы ... получал систематически денежные средства, а именно ежемесячно, в сумме не менее 30 тысяч рублей, на общую сумму не менее 150 тысяч рублей ... за невыявление правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности, нереагирование на сообщения о правонарушениях", – отмечает пресс-служба судов Петербурга
.
Также Смольнинский райсуд арестовал начальника 97-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Алексея Перемибеду, успевшего получить, в общей сложности, более 300 тысяч рублей от местных предпринимателей за покровительство незаконной торговле.
Помимо полицейских, под стражу отправлен Вусал Оруджов, выступавший посредником при передаче взяток, а также трое предпринимателей, плативших правоохранителям - Ибадат Исмаилов, Асиф Аллахвердиев и Арастун Талыбов.
Все участники истории о взятках за покровительство сомнительной торговле во Всеволожском районе Ленинградской области отправлены под стражу до 9 сентября.