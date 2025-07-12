https://ria.ru/20250712/meloni-2028711555.html

СМИ: Мелони подала Зеленскому жуткий сигнал на ужине в Риме

СМИ: Мелони подала Зеленскому жуткий сигнал на ужине в Риме - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: Мелони подала Зеленскому жуткий сигнал на ужине в Риме

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:23:00+03:00

2025-07-12T03:23:00+03:00

2025-07-12T03:23:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах киевского режима перед Европой, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Ужин, организованный неоднозначной Мелони, связанной с Трампом и верной континентальной технократии, <…>, формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для (Украины. — Прим. Ред.): долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство", — говорится в материале.Как утверждает издание, конференция стала возможностью определить, кто будет нести ответственность за реконструкцию, прибрав к рукам богатства Украины."Правительство Украины не в состоянии погасить свои долги. А Blackrock и другие инвесторы уже пытаются уйти и оставить эту горячую картофелину европейцам", — подчеркивает издание.По словам автора, итальянское правительство намеренно пытается найти способы для смягчения хищнического размаха попыток взять под контроль ресурсы Украины, чтобы не делить их с другими желающими.Вчера спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.Сегодня издание Politico сообщило со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов.Четвертая конференция по восстановлению Украины прошла в четверг и пятницу в Риме, в ней приняли участие премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

https://ria.ru/20250604/evrosoyuz-2020763964.html

https://ria.ru/20250520/axios-2018052530.html

https://ria.ru/20250514/meloni-2016997684.html

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в мире, украина, европа, италия, джорджа мелони, владимир зеленский, дональд трамп, blackrock, politico, еврокомиссия