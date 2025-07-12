https://ria.ru/20250712/erevan-2028792691.html

Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана

Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана - РИА Новости, 12.07.2025

Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана

Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:04:00+03:00

2025-07-12T19:04:00+03:00

2025-07-12T19:55:00+03:00

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ЕРЕВАН, 12 июл — РИА Новости. Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Акция организована Советом по защите прав арцахцев. По словам представителя совета Артака Бегларяна, власти разрешили митинг, но полиция и мэрия Еревана не позволили пройти шествием к зданиям парламента и правительства. Поэтому организаторы решили устроить сидячую демонстрацию на площади Свободы."В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними", — заявил член совета Артак Мкртчян. Митингующие собираются провести на площади ночь, но устанавливать палатки полиция им запретила.Участники акции требуют защитить права переселенцев, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные и жилищные проблемы, выполнить программы содействия и остановить отъезд карабахских армян в другие страны. Конфликт в Нагорном Карабахе

https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027255416.html

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

https://ria.ru/20250625/dogovor-2025301358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха на митинге в центре Еревана Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Акция организована советом по защите прав арцахцев (Арцах - армянское название Карабаха). Представитель совета Артак Бегларян сообщил, что митинг разрешен властями, но полиция и мэрия Еревана не разрешили шествие к зданиям парламента и правительства. Участники требуют защитить права переселенцев из Карабаха, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные и жилищные проблемы, остановить отток карабахских армян из Армении. 2025-07-12T19:04 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, артак бегларян