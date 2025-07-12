Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана
Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана
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ЕРЕВАН, 12 июл — РИА Новости. Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована Советом по защите прав арцахцев.
По словам представителя совета Артака Бегларяна, власти разрешили митинг, но полиция и мэрия Еревана не позволили пройти шествием к зданиям парламента и правительства. Поэтому организаторы решили устроить сидячую демонстрацию на площади Свободы.
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"В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними", — заявил член совета Артак Мкртчян.
Митингующие собираются провести на площади ночь, но устанавливать палатки полиция им запретила.
Участники акции требуют защитить права переселенцев, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные и жилищные проблемы, выполнить программы содействия и остановить отъезд карабахских армян в другие страны.
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Конфликт в Нагорном Карабахе
- После распада СССР и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
- В сентябре 2020 года Азербайджан возобновил боевые действия.
- В ночь на 10 ноября того же года Баку и Ереван при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь.
- Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в бывшую советскую автономную область.
- В регионе разместились российские миротворцы.
- Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность.
- Власти Нагорного Карабаха объявили о самороспуске непризнанной республики с 1 января 2024 года.
- С 24 сентября до начала октября 2023 года из Карабаха уехали более 100 тысяч человек — практически все армянское население.