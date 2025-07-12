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Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана - РИА Новости, 12.07.2025
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19:04 12.07.2025 (обновлено: 19:55 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/erevan-2028792691.html
Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана
Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана - РИА Новости, 12.07.2025
Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана
Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:04:00+03:00
2025-07-12T19:55:00+03:00
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ЕРЕВАН, 12 июл — РИА Новости. Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Акция организована Советом по защите прав арцахцев. По словам представителя совета Артака Бегларяна, власти разрешили митинг, но полиция и мэрия Еревана не позволили пройти шествием к зданиям парламента и правительства. Поэтому организаторы решили устроить сидячую демонстрацию на площади Свободы."В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними", — заявил член совета Артак Мкртчян. Митингующие собираются провести на площади ночь, но устанавливать палатки полиция им запретила.Участники акции требуют защитить права переселенцев, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные и жилищные проблемы, выполнить программы содействия и остановить отъезд карабахских армян в другие страны. Конфликт в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027255416.html
https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html
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Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха на митинге в центре Еревана
Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Акция организована советом по защите прав арцахцев (Арцах - армянское название Карабаха). Представитель совета Артак Бегларян сообщил, что митинг разрешен властями, но полиция и мэрия Еревана не разрешили шествие к зданиям парламента и правительства. Участники требуют защитить права переселенцев из Карабаха, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные и жилищные проблемы, остановить отток карабахских армян из Армении.
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, артак бегларян
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Артак Бегларян
Переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана

Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана

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ЕРЕВАН, 12 июл — РИА Новости. Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована Советом по защите прав арцахцев.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Азербайджан обеспечил возвращение вынужденных переселенцев в Карабах
4 июля, 17:43
По словам представителя совета Артака Бегларяна, власти разрешили митинг, но полиция и мэрия Еревана не позволили пройти шествием к зданиям парламента и правительства. Поэтому организаторы решили устроить сидячую демонстрацию на площади Свободы.
«
"В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними", — заявил член совета Артак Мкртчян.
Митингующие собираются провести на площади ночь, но устанавливать палатки полиция им запретила.
Участники акции требуют защитить права переселенцев, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные и жилищные проблемы, выполнить программы содействия и остановить отъезд карабахских армян в другие страны.
Ереван - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Армении объяснили, почему армяне покинули Карабах
11 февраля, 14:07

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • После распада СССР и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
  • В сентябре 2020 года Азербайджан возобновил боевые действия.
  • В ночь на 10 ноября того же года Баку и Ереван при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь.
  • Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в бывшую советскую автономную область.
  • В регионе разместились российские миротворцы.
  • Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность.
  • Власти Нагорного Карабаха объявили о самороспуске непризнанной республики с 1 января 2024 года.
  • С 24 сентября до начала октября 2023 года из Карабаха уехали более 100 тысяч человек — практически все армянское население.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет
25 июня, 12:22
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахАртак Бегларян
 
 
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