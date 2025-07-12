https://ria.ru/20250712/erdogan-2028755498.html

Эрдоган прокомментировал разоружение РПК

Эрдоган прокомментировал разоружение РПК - РИА Новости, 12.07.2025

Эрдоган прокомментировал разоружение РПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начало процесса разоружения запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) является совместной "победой... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:45:00+03:00

2025-07-12T14:45:00+03:00

2025-07-12T14:45:00+03:00

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начало процесса разоружения запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) является совместной "победой всей Турции" вместе с курдами, арабами и всеми народами в республике. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) прошел в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". Примерно 30 боевиков сложили оружие в пятницу, сообщил турецкий источник РИА Новости. "Турция победила. Мы не будем участвовать ни в каких попытках, которые нанесут ущерб нашему единству, целостности, нашей родине, нашей нации и нашему миру. Мы никогда, никогда не допустим таких попыток. Турецкая Республика стоит твердо. Она гораздо сильнее, благороднее и с большей надеждой смотрит в будущее, чем вчера. 41-летний период закрывается. Стена террора рушится. Каждый член нашей любимой нации должен праздновать эту картину. Мы не та нация, которая появилась на сцене истории вчера", - заявил турецкий лидер, выступая в субботу перед представителями турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в Анкаре, его выступление транслируют местные телеканалы. По его словам, "когда турки, курды и арабы отдаляются друг от друга, наступает поражение". "Крестоносцы напали на исламские земли, потому что турки-курды-арабы были отделены друг от друга. Когда мы были разделены, мы потерпели поражение. Никому не под силу разделить Турцию, но они заставили нас потерять время. Они пытались посеять раздор между турками и курдами. Кто победил за 41 год?", - вопросил Эрдоган. Разоружение РПК является частью инициативы соратника президента Турции, лидера турецкого националистического движения Девлета Бахчели "Турция без террора", когда между турецкими властями и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение на острове Имралы, начался диалог. Оджалан провел ряд встреч с делегацией турецкой парламентской прокурдской партии DEM, записал видеообращения к своим боевикам с призывом о самороспуске и сложении оружия, начав новый "демократический процесс". Правительство Турции рассчитывает, что инициатива официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК. Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться. Оружие будет уничтожаться, его нельзя будет отправлять в третьи страны. Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250711/rpk-2028534929.html

https://ria.ru/20250227/kurdy-2002055002.html

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в мире, справки, турция, анкара (провинция), юар, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана