https://ria.ru/20250712/arest-2028749167.html

Начальника отдела полиции Ленинградской области арестовали за взятки

Начальника отдела полиции Ленинградской области арестовали за взятки - РИА Новости, 12.07.2025

Начальника отдела полиции Ленинградской области арестовали за взятки

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу начальника районного отдела полиции Ленинградской области Сергея Короткова по обвинению во... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:10:00+03:00

2025-07-12T14:10:00+03:00

2025-07-12T14:10:00+03:00

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

всеволожский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу начальника районного отдела полиции Ленинградской области Сергея Короткова по обвинению во взятках на общую сумму 3,78 миллиона рублей, которые, по версии следствия, он получал за покровительство незаконной торговле, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Пресс-служба главка МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила в четверг, что управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД пресекло противоправную деятельность нескольких сотрудников полиции Всеволожского района Ленинградской области, в том числе из числа руководящего состава районного отдела полиции. По предварительным данным, которые привела пресс-служба регионального главка МВД РФ, полицейские с 2023 года за взятки покровительствовали торговле спиртным и сигаретами сомнительного происхождения. В свою очередь, по данным сотрудников УСБ, выходцы одной из стран ближнего зарубежья, платившие за покровительство правоохранителям, реализовывали через торговые точки спиртосодержащую и табачную продукцию сомнительного происхождения, а также привлекали к трудовой деятельности в качестве продавцов своих соотечественников-мигрантов. У фигурантов-полицейских, а также в торговых точках, работе которых они способствовали, прошли обыски, добавили в ведомстве. Сообщалось, что при подтверждении вины правоохранители понесут наказание в установленном законом порядке. Одновременно полиция проверяет законность деятельности предпринимателей, а также легальность работы сотрудников торговых точек, заключили в ведомстве. Как уточняет судебная пресс-служба, Коротков, будучи начальником 128-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, успел получить не менее 3,78 миллиона рублей "за невыявление правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности, нереагирование на сообщения о правонарушениях". Также его покровительство позволяло не проводить проверки в торговых точках, владельцы которых платили полицейскому, добавили в пресс-службе. В пресс-службе судов города уточнили, что Короткова задержали в четверг, ему предъявлено обвинение. Фигурант не признал вину, отмечает пресс-служба судов. "Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Короткова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 УК РФ", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, глава районного отдела полиции Ленобласти арестован до 9 сентября. Судебная пресс-служба отмечает, что кроме него, по делу о взяточничестве проходят еще шесть фигурантов.

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025404201.html

https://ria.ru/20250606/peterburg-2021342405.html

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всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)