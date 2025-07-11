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Анкара прокомментировала сообщения о начале разоружения РПК - РИА Новости, 11.07.2025
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11:20 11.07.2025 (обновлено: 11:21 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/turtsija-2028520550.html
Анкара прокомментировала сообщения о начале разоружения РПК
Анкара прокомментировала сообщения о начале разоружения РПК - РИА Новости, 11.07.2025
Анкара прокомментировала сообщения о начале разоружения РПК
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвала РИА Новости "преждевременными" сообщения о начале разоружения РПК на севере Ирака, призвала... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:20:00+03:00
2025-07-11T11:21:00+03:00
в мире
турция
ирак
юар
абдуллах оджалан
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвала РИА Новости "преждевременными" сообщения о начале разоружения РПК на севере Ирака, призвала дождаться официальной информации. Свыше двухсот журналистов со всего мира следят за началом процесса разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, кадры которого планируется обнародовать в 11.45 по мск, передал в прямом эфире с места события телеканал CNN Türk. Конкретное место проведения процесса по началу разоружения запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) держится в секрете, церемония не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. "Давайте не делать преждевременных сообщений. Дождитесь официального сообщения, оно скоро будет", - заявили в администрации. Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250709/turtsiya-2027947400.html
https://ria.ru/20250228/turtsija-2002089970.html
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Варвара Скокшина
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в мире, турция, ирак, юар, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, ЮАР, Абдуллах Оджалан, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
Анкара прокомментировала сообщения о начале разоружения РПК

Администрация Эрдогана назвала сообщения о разоружении РПК преждевременными

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвала РИА Новости "преждевременными" сообщения о начале разоружения РПК на севере Ирака, призвала дождаться официальной информации.
Свыше двухсот журналистов со всего мира следят за началом процесса разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, кадры которого планируется обнародовать в 11.45 по мск, передал в прямом эфире с места события телеканал CNN Türk. Конкретное место проведения процесса по началу разоружения запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) держится в секрете, церемония не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Эрдоган достал ятаган. Турция готовится к большой войне
9 июля, 08:00
"Давайте не делать преждевременных сообщений. Дождитесь официального сообщения, оно скоро будет", - заявили в администрации.
Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Турция считает приоритетом ликвидацию РПК в Сирии и Ираке
28 февраля, 03:54
 
В миреТурцияИракЮАРАбдуллах ОджаланРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
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