СМИ: место начала разоружения РПК держат в секрете
Türkiye: место начала разоружения РПК в Турции держится в секрете
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Конкретное место проведения процесса по началу разоружения запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) держится в секрете, церемония не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
Начало процесса разоружения РПК ожидается в пятницу в иракском городе Сулеймание, на севере страны.
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"В сельской местности северного иракского города Сулеймание в координации с Анкарой, Багдадом и Эрбилем было подготовлено мероприятие, на котором будет принято решение сложить оружие. Место проведения мероприятия не будет объявлено из-за провокаций и угрозы безопасности. Церемония не будет транслироваться в прямом эфире, но для участников будет организована закрытая трансляция с больших экранов, которые будут установлены в другом районе", - пишет издание.
Уточняется, что после этого события РПК продолжит поэтапное разоружение.
"Члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться. Национальная разведывательная организации Турции (MİT) и турецкие вооруженные силы создали специальный механизм проверки, чтобы отслеживать, является ли сдача оружия "показухой" или нет. С помощью этого механизма весь процесс разоружения будет контролироваться шаг за шагом. Оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами. Его нельзя будет отправлять в третьи страны", - уточнила газета.
Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана, с 1999 года отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Также РПК призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня после призыва Оджалана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.