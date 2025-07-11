https://ria.ru/20250711/putin-2028668728.html
Путин поручил представить предложения о проведении конкурса песенной поэзии
Путин поручил представить предложения о проведении конкурса песенной поэзии - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил представить предложения о проведении конкурса песенной поэзии
Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о проведении общероссийского конкурса песенной поэзии. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:23:00+03:00
2025-07-11T19:23:00+03:00
2025-07-11T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о проведении общероссийского конкурса песенной поэзии. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" и представить предложения об организации и проведении общероссийского конкурса песенной поэзии", - говорится в документе. Срок – 1 октября 2025 года. Ответственными назначены замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, советник президента Елена Ямпольская.
https://ria.ru/20250711/rossija-2028664667.html
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россия, владимир путин, сергей кириенко, дмитрий чернышенко, союз писателей россии, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко, Союз писателей России, Общество
Путин поручил представить предложения о проведении конкурса песенной поэзии
Путин поручил до 1 октября представить предложения о конкурсе песенной поэзии