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Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 11.07.2025
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10:14 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/opros-2028502635.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 11.07.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных РИА Новости, 11.07.2025
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2025-07-11T10:14:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти (79%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 9% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 78% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 12% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Половина (52%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 13% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, по 3% - за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 июля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250711/putin-2028479097.html
https://ria.ru/20250710/tramp-2028266181.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос ФОМ: 78 процентов россиян доверяют Путину

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
Восемь из десяти (79%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 9% респондентов выразили противоположное мнение.
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Кроме того, 78% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 12% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Половина (52%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 13% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, по 3% - за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 июля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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