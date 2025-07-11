https://ria.ru/20250711/opros-2028502635.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 11.07.2025

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:14:00+03:00

2025-07-11T10:14:00+03:00

2025-07-11T10:14:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти (79%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 9% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 78% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 12% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Половина (52%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 13% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, по 3% - за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 июля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250711/putin-2028479097.html

https://ria.ru/20250710/tramp-2028266181.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика