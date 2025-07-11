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Дружба с кулаками. Европа преподала Китаю "урок дипломатии" - РИА Новости, 11.07.2025
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08:00 11.07.2025 (обновлено: 11:21 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kitay-2028427894.html
Дружба с кулаками. Европа преподала Китаю "урок дипломатии"
Дружба с кулаками. Европа преподала Китаю "урок дипломатии" - РИА Новости, 11.07.2025
Дружба с кулаками. Европа преподала Китаю "урок дипломатии"
В преддверии европейско-китайского саммита ЕС наводит мосты с Пекином. Однако глава ЕК выбрала необычный способ общения и в качестве начала диалога выкатила... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:00:00+03:00
2025-07-11T11:21:00+03:00
китай
европа
урсула фон дер ляйен
мао нин
антониу кошта
евросоюз
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. В преддверии европейско-китайского саммита ЕС наводит мосты с Пекином. Однако глава ЕК выбрала необычный способ общения и в качестве начала диалога выкатила длинный список претензий и требований. О попытках Запада наладить отношения с Востоком — в материале РИА Новости.Все не такПредседатель ЕК Урсула фон дер Ляйен прямо заявила: Европе нужен послушный и предсказуемый Китай. По ее словам, речь вовсе не о разрыве связей, ведь это невыгодно для ЕС, а о "снижении рисков", поскольку Пекин играет нечестно — создает за счет госсубсидирования "избыточные мощности"."Китайские товары автоматически получают 20-процентное ценовое преимущество, это просто несправедливо", — цитирует ее Bloomberg.Инвестируя в перспективные технологии на ранних этапах, "КНР захватывает рынки и уничтожает конкурентов". Именно поэтому страдают ключевые отрасли западной промышленности — от переработки полезных ископаемых до изготовления солнечных панелей. Соответственно, добиться ослабления экспортных ограничений в Китай — одна из стратегических задач ЕС, настаивает фон дер Ляйен."Чтобы наше партнерство развивалось, нам нужна настоящая перебалансировка: меньше рыночных искажений, избыточных производственных мощностей и открытый доступ для европейских компаний в КНР", — сообщила она Европейскому парламенту в Страсбурге.Глава ЕК также признала, что Китай — влиятельный игрок в киберпространстве, и пообещала пристально следить за любыми "операциями по оказанию влияния" в Европе, назвав их "неприемлемыми".С кем дружить нельзяБольшая проблема — взаимодействие с Россией, неприемлемое для ЕС. Для фон дер Ляйен это "определяющий фактор". Еврочиновники требуют прекратить "любую материальную поддержку российского военно-промышленного комплекса", имея в виду обычную взаимную торговлю.В ответ китайцы вежливо попросили Европу не лезть не в свое дело. "Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих сторон и не должно подвергаться их вмешательству", — подчеркнули в МИД."Пекин прибегал к этим же аргументам, когда Евросоюз пытался под угрозой санкций принудить китайские банки к прекращению связей с Россией", — напомнил в беседе с РИА Новости заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.Пустые угрозыПримечательно, что взамен ЕС ничего не обещает. Несмотря на сообщения о переговорах, пошлины на китайские электрокары, введенные в октябре 2024-го, не отменили и даже не уменьшили."Ультимативные требования Евросоюза — это грубое вмешательство в политику КНР и попытка перекроить ее под себя. Пекин точно не откажется от суверенитета. Глава ЕК сильно подорвала перспективы сотрудничества и нанесла тяжелые оскорбления китайскому руководству и народу", — отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Так что запланированный на 24-25 июля саммит ЕС и КНР получится напряженным. В Пекине уже предупредили о возможном сокращении программы до одного дня. Если ранее планировалось, что Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретятся с Си Цзиньпином, посетят несколько городов, то теперь, по всей видимости, все ограничится рабочей встречей, полагает Матюшенков.Тем не менее из-за общей угрозы — протекционистской политики США — придется договариваться, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Правда, пока это не очень удается.Поддержка национальных производителей и защита внутреннего рынка для Брюсселя означает сдерживание демпинга китайских товаров, а для Пекина — сохранение экспорта и обеспечиваемых им рабочих мест. ЕС — второй после АСЕАН рынок для Китая, подчеркивает Беленькая. По данным Главного таможенного управления КНР, взаимный оборот — 785,82 миллиарда долларов. Китайский экспорт — 516,46 миллиарда, европейский — 269,36.Пекин не может позволить себе потерять рынок ЕС, но и Европа со своей экспортно ориентированной экономикой нуждается в китайском рынке. Так что стороны продолжат искать баланс и заодно будут пытаться продавить оппонента на наиболее выгодные для себя условия.
https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html
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китай, европа, урсула фон дер ляйен, мао нин, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, россия
Китай, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Мао Нин, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия
Дружба с кулаками. Европа преподала Китаю "урок дипломатии"

Экономист Зайнуллин: ЕК сильно подорвала возможности сотрудничества с Китаем

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. В преддверии европейско-китайского саммита ЕС наводит мосты с Пекином. Однако глава ЕК выбрала необычный способ общения и в качестве начала диалога выкатила длинный список претензий и требований. О попытках Запада наладить отношения с Востоком — в материале РИА Новости.

Все не так

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен прямо заявила: Европе нужен послушный и предсказуемый Китай. По ее словам, речь вовсе не о разрыве связей, ведь это невыгодно для ЕС, а о "снижении рисков", поскольку Пекин играет нечестно — создает за счет госсубсидирования "избыточные мощности".
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас
Министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас
"Китайские товары автоматически получают 20-процентное ценовое преимущество, это просто несправедливо", — цитирует ее Bloomberg.
Инвестируя в перспективные технологии на ранних этапах, "КНР захватывает рынки и уничтожает конкурентов". Именно поэтому страдают ключевые отрасли западной промышленности — от переработки полезных ископаемых до изготовления солнечных панелей. Соответственно, добиться ослабления экспортных ограничений в Китай — одна из стратегических задач ЕС, настаивает фон дер Ляйен.
"Чтобы наше партнерство развивалось, нам нужна настоящая перебалансировка: меньше рыночных искажений, избыточных производственных мощностей и открытый доступ для европейских компаний в КНР", — сообщила она Европейскому парламенту в Страсбурге.
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Глава ЕК также признала, что Китай — влиятельный игрок в киберпространстве, и пообещала пристально следить за любыми "операциями по оказанию влияния" в Европе, назвав их "неприемлемыми".

С кем дружить нельзя

Большая проблема — взаимодействие с Россией, неприемлемое для ЕС. Для фон дер Ляйен это "определяющий фактор". Еврочиновники требуют прекратить "любую материальную поддержку российского военно-промышленного комплекса", имея в виду обычную взаимную торговлю.
В ответ китайцы вежливо попросили Европу не лезть не в свое дело. "Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих сторон и не должно подвергаться их вмешательству", — подчеркнули в МИД.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
"Пекин прибегал к этим же аргументам, когда Евросоюз пытался под угрозой санкций принудить китайские банки к прекращению связей с Россией", — напомнил в беседе с РИА Новости заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.

Пустые угрозы

Примечательно, что взамен ЕС ничего не обещает. Несмотря на сообщения о переговорах, пошлины на китайские электрокары, введенные в октябре 2024-го, не отменили и даже не уменьшили.
"Ультимативные требования Евросоюза — это грубое вмешательство в политику КНР и попытка перекроить ее под себя. Пекин точно не откажется от суверенитета. Глава ЕК сильно подорвала перспективы сотрудничества и нанесла тяжелые оскорбления китайскому руководству и народу", — отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
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Так что запланированный на 24-25 июля саммит ЕС и КНР получится напряженным. В Пекине уже предупредили о возможном сокращении программы до одного дня. Если ранее планировалось, что Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретятся с Си Цзиньпином, посетят несколько городов, то теперь, по всей видимости, все ограничится рабочей встречей, полагает Матюшенков.
Тем не менее из-за общей угрозы — протекционистской политики США — придется договариваться, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Правда, пока это не очень удается.
© AP Photo / The White HouseПрезидент США Дональд Трамп в ситуационной комнате в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / The White House
Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате в Белом доме
Поддержка национальных производителей и защита внутреннего рынка для Брюсселя означает сдерживание демпинга китайских товаров, а для Пекина — сохранение экспорта и обеспечиваемых им рабочих мест. ЕС — второй после АСЕАН рынок для Китая, подчеркивает Беленькая. По данным Главного таможенного управления КНР, взаимный оборот — 785,82 миллиарда долларов. Китайский экспорт — 516,46 миллиарда, европейский — 269,36.
Пекин не может позволить себе потерять рынок ЕС, но и Европа со своей экспортно ориентированной экономикой нуждается в китайском рынке. Так что стороны продолжат искать баланс и заодно будут пытаться продавить оппонента на наиболее выгодные для себя условия.
 
КитайЕвропаУрсула фон дер ЛяйенМао НинАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияРоссия
 
 
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