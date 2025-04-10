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СМИ: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электромобили - РИА Новости, 10.04.2025
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22:24 10.04.2025 (обновлено: 22:25 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kitay-2010586193.html
СМИ: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электромобили
СМИ: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электромобили - РИА Новости, 10.04.2025
СМИ: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электромобили
Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T22:24:00+03:00
2025-04-10T22:25:00+03:00
китай
пекин
сша
дональд трамп
марош шефчович
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 10 апр ‐ РИА Новости. Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, сообщило в четверг издание Handelsblatt. "В ходе своего визита в Пекин 27-28 марта комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встретился с министром торговли Китая Ван Вэньтао. Официально речь шла о справедливом доступе на рынок для компаний из ЕС. Однако Handelsblatt эксклюзивно стало известно о том, что обсуждалось за закрытыми дверями: Брюссель и Пекин начинают новую попытку урегулировать спор о пошлинах ЕС на электромобили из Китая", - пишет Handelsblatt. Сообщается, что возможным решением может быть замена европейских пошлин введением минимальных цен на данные товары. Как пишет Handelsblatt, к развитию экономического сотрудничества ЕС и Китай подталкивают пошлины, вводимые США. Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в конце октября. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением, Китай подал иск в ВТО. Пекин также неоднократно выражал надежду, что Евросоюз продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
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китай
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китай, пекин, сша, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, Пекин, США, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
СМИ: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электромобили

Handelsblatt: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электрокары

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр ‐ РИА Новости. Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, сообщило в четверг издание Handelsblatt.
"В ходе своего визита в Пекин 27-28 марта комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встретился с министром торговли Китая Ван Вэньтао. Официально речь шла о справедливом доступе на рынок для компаний из ЕС. Однако Handelsblatt эксклюзивно стало известно о том, что обсуждалось за закрытыми дверями: Брюссель и Пекин начинают новую попытку урегулировать спор о пошлинах ЕС на электромобили из Китая", - пишет Handelsblatt.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
Вчера, 05:40
Сообщается, что возможным решением может быть замена европейских пошлин введением минимальных цен на данные товары.
Как пишет Handelsblatt, к развитию экономического сотрудничества ЕС и Китай подталкивают пошлины, вводимые США.
Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в конце октября. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением, Китай подал иск в ВТО. Пекин также неоднократно выражал надежду, что Евросоюз продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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КитайПекинСШАДональд ТрампМарош ШефчовичЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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