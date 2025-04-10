https://ria.ru/20250410/kitay-2010586193.html

СМИ: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электромобили

СМИ: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электромобили - РИА Новости, 10.04.2025

СМИ: ЕС и КНР обсудят отмену пошлин на китайские электромобили

Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T22:24:00+03:00

2025-04-10T22:24:00+03:00

2025-04-10T22:25:00+03:00

китай

пекин

сша

дональд трамп

марош шефчович

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 10 апр ‐ РИА Новости. Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, сообщило в четверг издание Handelsblatt. "В ходе своего визита в Пекин 27-28 марта комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встретился с министром торговли Китая Ван Вэньтао. Официально речь шла о справедливом доступе на рынок для компаний из ЕС. Однако Handelsblatt эксклюзивно стало известно о том, что обсуждалось за закрытыми дверями: Брюссель и Пекин начинают новую попытку урегулировать спор о пошлинах ЕС на электромобили из Китая", - пишет Handelsblatt. Сообщается, что возможным решением может быть замена европейских пошлин введением минимальных цен на данные товары. Как пишет Handelsblatt, к развитию экономического сотрудничества ЕС и Китай подталкивают пошлины, вводимые США. Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в конце октября. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением, Китай подал иск в ВТО. Пекин также неоднократно выражал надежду, что Евросоюз продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html

https://ria.ru/20250214/sanktsii-1999397492.html

китай

пекин

сша

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китай, пекин, сша, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире