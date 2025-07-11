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Эксперт рассказал, как сэкономить до половины стоимости билета на самолет - РИА Новости, 11.07.2025
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Туризм
 
04:46 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/aviabilety-2028477630.html
Эксперт рассказал, как сэкономить до половины стоимости билета на самолет
Эксперт рассказал, как сэкономить до половины стоимости билета на самолет - РИА Новости, 11.07.2025
Эксперт рассказал, как сэкономить до половины стоимости билета на самолет
Сэкономить до половины стоимости авиабилета за границу можно, купив его за месяц или раньше до вылета, а вот по России лучшие цены чаще всего бывают при... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T04:46:00+03:00
2025-07-11T04:46:00+03:00
туризм
москва
россия
денпасар
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сэкономить до половины стоимости авиабилета за границу можно, купив его за месяц или раньше до вылета, а вот по России лучшие цены чаще всего бывают при приобретении билетов в период от 2 до 7 дней до поездки, поделился с РИА Новости руководитель транспортных сервисов "Яндекс Путешествий" Александр Токмаков. По запросу агентства сервис провел анализ динамики цен на авиабилеты за первую половину 2025 года. "Главные выводы: для международных и курортных направлений выгоднее бронировать за месяц и раньше - экономия до половины стоимости билета. Для авиаперелетов между крупными городами России лучшие цены чаще всего бывают за 2-7 дней до вылета", - рассказал Токмаков. По данным сервиса, на популярных зарубежных направлениях, таких, например, как Денпасар (Бали), Баку, Дубай, самые низкие цены, как правило, доступны при покупке билета за 29 дней и более до вылета. Так, билет Москва - Денпасар в апреле за 29 дней до вылета стоил 56 401 рубль, а за день - 101 830 рублей. Таким образом, экономия при раннем бронировании составляет до 44%. Билет на самолет Москва - Баку в январе за 29 дней до вылета стоил 20 414 рублей, а за день - 28 911 рублей с соответствующей экономией до 29%. Билет из Москвы в Дубай в июне за 29 дней можно было купить за 26 249 рублей, а за день - за 35 376 рублей, экономия - до 16%. В "Яндекс Путешествиях" отметили и исключения из общего правила. "Есть и исключения, например, билеты в Анталью дешевле будет купить за неделю до поездки: Москва - Анталья в июне за 29 дней до вылета стоил 27 554 рублей, а за неделю - 23 550 рублей. Экономия при покупке за неделю - до 15%", - указал эксперт. При этом Токмаков указал, что на рейсах между крупными городами России минимальные цены чаще всего встречаются при покупке билета в период от 2 до 7 дней до вылета. Так, из Москвы в Санкт-Петербург в апреле за месяц продавались билеты за 6 337 рублей, от 2 до 7 дней до поездки - за 4 923 рублей, а за день - за 5 308 рублей. Билет Москва - Сочи в июне за месяц до поездки стоил 16 112 рублей, от 2 до 7 дней до поездки - 9 729 рублей, за день - 10 604 рубля. Билет на рейс Екатеринбург - Москва в марте за месяц обходился в 10 104 рубля, от 2 до 7 дней до поездки - 8 469 рублей, а за день - 11 261 рубль. "Иногда самые дешевые билеты действительно встречаются за сутки до вылета, но такие случаи крайне редки и не носят массового, предсказуемого характера (и в этих случаях цена за день до вылета не сильно ниже, чем за неделю)", - отметил эксперт. Он привел в пример билет на рейс Москва - Калининград, который в мае при покупке за месяц стоил 11 241 рублей, от 2 до 7 дней до поездки - 5 999 рублей, а за день - 5 593 рублей. Билет на рейс Москва - Сочи в мае за месяц до полета стоил 11 277 рублей, от 2 до 7 дней до поездки - 8 895 рублей, а за день - 8 344 рубля.
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москва, россия, денпасар, отдых в россии, новости - туризм
Туризм, Москва, Россия, Денпасар, отдых в России, Новости - Туризм
Эксперт рассказал, как сэкономить до половины стоимости билета на самолет

Токмаков: дешевле всего покупать авиабилеты за рубеж за месяц или раньше

© РИА НовостиБилет на авиарейс
Билет на авиарейс - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости
Билет на авиарейс . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сэкономить до половины стоимости авиабилета за границу можно, купив его за месяц или раньше до вылета, а вот по России лучшие цены чаще всего бывают при приобретении билетов в период от 2 до 7 дней до поездки, поделился с РИА Новости руководитель транспортных сервисов "Яндекс Путешествий" Александр Токмаков.
По запросу агентства сервис провел анализ динамики цен на авиабилеты за первую половину 2025 года.
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"Главные выводы: для международных и курортных направлений выгоднее бронировать за месяц и раньше - экономия до половины стоимости билета. Для авиаперелетов между крупными городами России лучшие цены чаще всего бывают за 2-7 дней до вылета", - рассказал Токмаков.
По данным сервиса, на популярных зарубежных направлениях, таких, например, как Денпасар (Бали), Баку, Дубай, самые низкие цены, как правило, доступны при покупке билета за 29 дней и более до вылета.
Так, билет Москва - Денпасар в апреле за 29 дней до вылета стоил 56 401 рубль, а за день - 101 830 рублей. Таким образом, экономия при раннем бронировании составляет до 44%. Билет на самолет Москва - Баку в январе за 29 дней до вылета стоил 20 414 рублей, а за день - 28 911 рублей с соответствующей экономией до 29%. Билет из Москвы в Дубай в июне за 29 дней можно было купить за 26 249 рублей, а за день - за 35 376 рублей, экономия - до 16%.
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В "Яндекс Путешествиях" отметили и исключения из общего правила. "Есть и исключения, например, билеты в Анталью дешевле будет купить за неделю до поездки: Москва - Анталья в июне за 29 дней до вылета стоил 27 554 рублей, а за неделю - 23 550 рублей. Экономия при покупке за неделю - до 15%", - указал эксперт.
При этом Токмаков указал, что на рейсах между крупными городами России минимальные цены чаще всего встречаются при покупке билета в период от 2 до 7 дней до вылета. Так, из Москвы в Санкт-Петербург в апреле за месяц продавались билеты за 6 337 рублей, от 2 до 7 дней до поездки - за 4 923 рублей, а за день - за 5 308 рублей. Билет Москва - Сочи в июне за месяц до поездки стоил 16 112 рублей, от 2 до 7 дней до поездки - 9 729 рублей, за день - 10 604 рубля. Билет на рейс Екатеринбург - Москва в марте за месяц обходился в 10 104 рубля, от 2 до 7 дней до поездки - 8 469 рублей, а за день - 11 261 рубль.
"Иногда самые дешевые билеты действительно встречаются за сутки до вылета, но такие случаи крайне редки и не носят массового, предсказуемого характера (и в этих случаях цена за день до вылета не сильно ниже, чем за неделю)", - отметил эксперт.
Он привел в пример билет на рейс Москва - Калининград, который в мае при покупке за месяц стоил 11 241 рублей, от 2 до 7 дней до поездки - 5 999 рублей, а за день - 5 593 рублей. Билет на рейс Москва - Сочи в мае за месяц до полета стоил 11 277 рублей, от 2 до 7 дней до поездки - 8 895 рублей, а за день - 8 344 рубля.
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