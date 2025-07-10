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Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России" - РИА Новости, 10.07.2025
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Туризм
 
20:27 10.07.2025 (обновлено: 20:35 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tihvin-2028444473.html
Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России"
Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России" - РИА Новости, 10.07.2025
Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России"
Торжественная передача знака столицы "Серебряного ожерелья России" городу Тихвин Ленинградской области состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:27:00+03:00
2025-07-10T20:35:00+03:00
туризм
тихвин
ленинградская область
россия
александр дрозденко
любовь совершаева
владимир путин
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ТИХВИН, 10 июл - РИА Новости. Торжественная передача знака столицы "Серебряного ожерелья России" городу Тихвин Ленинградской области состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году город Тихвин выбран столицей туристического проекта "Серебряное ожерелье России". Решение об этом приняла рабочая группа проекта 14 мая. &quot;Я также надеюсь, что сегодня Тихвин, принимая у себя участников расширенного заседания рабочей группы по реализации проекта, не только готов вступить в новый почетный статус (столицы - ред.) &quot;Серебренного ожерелья России 2025&quot;, но и, конечно же, (это звание - ред.) дает Тихвину новый статус для развития, прежде всего, как города, звена &quot;Серебряного ожерелья&quot;, - сказал на расширенном заседании проекта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также поздравил тихвинцев с присвоением городу звания столицы.Также Дрозденко сообщил, что уже разработан мастер-план по туристическому развитию Тихвина. "Мы, не дожидаясь результатов конкурса, в этом году выделили 150 миллионов рублей из бюджета на разработку уникального туристического кода города Тихвин", - уточнил губернатор Ленинградской области. Заместитель полпреда президента РФ в СЗФО и руководитель рабочей группы Любовь Совершаева отметила, что впервые статус столицы получает второй город в одном субъекте РФ. "Потому что первой столицей (в Ленинградской области - ред.) была Старая Ладога… и сейчас вы видите, насколько Старая Ладога изменилась, насколько она похорошела… Я надеюсь, что та заявка, которая была подана, будет реализована также успешно и через то, что передается этот знак, вы увидите как преобразовался город Тихвин", - обратила внимание Совершаева. "Серебряное ожерелье России" — межрегиональный историко-культурный и туристский проект, созданный в 2012 году по решению президента РФ Владимира Путина. Проект охватывает 11 регионов Северо-западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ. Тихвин шел к званию столицы не один год. В 2024-м занял второе место. В 2025 году вышел в победители с большим перевесом: заявку эксперты оценили в 227 баллов, ближайшего конкурента — в 150. -0-
https://ria.ru/20250519/otdykh-1868561647.html
https://realty.ria.ru/20250403/tikhvin-2009037139.html
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тихвин, ленинградская область, россия, александр дрозденко, любовь совершаева, владимир путин
Туризм, Тихвин, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Любовь Совершаева, Владимир Путин
Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России"

Тихвину торжественно передали знак столицы "Серебряного ожерелья России"

© Getty Images / Westend61Вид на Тихвин
Вид на Тихвин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Getty Images / Westend61
Вид на Тихвин. Архивное фото
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ТИХВИН, 10 июл - РИА Новости. Торжественная передача знака столицы "Серебряного ожерелья России" городу Тихвин Ленинградской области состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году город Тихвин выбран столицей туристического проекта "Серебряное ожерелье России". Решение об этом приняла рабочая группа проекта 14 мая.
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"Я также надеюсь, что сегодня Тихвин, принимая у себя участников расширенного заседания рабочей группы по реализации проекта, не только готов вступить в новый почетный статус (столицы - ред.) "Серебренного ожерелья России 2025", но и, конечно же, (это звание - ред.) дает Тихвину новый статус для развития, прежде всего, как города, звена "Серебряного ожерелья", - сказал на расширенном заседании проекта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также поздравил тихвинцев с присвоением городу звания столицы.

Также Дрозденко сообщил, что уже разработан мастер-план по туристическому развитию Тихвина.
"Мы, не дожидаясь результатов конкурса, в этом году выделили 150 миллионов рублей из бюджета на разработку уникального туристического кода города Тихвин", - уточнил губернатор Ленинградской области.
Заместитель полпреда президента РФ в СЗФО и руководитель рабочей группы Любовь Совершаева отметила, что впервые статус столицы получает второй город в одном субъекте РФ.
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"Потому что первой столицей (в Ленинградской области - ред.) была Старая Ладога… и сейчас вы видите, насколько Старая Ладога изменилась, насколько она похорошела… Я надеюсь, что та заявка, которая была подана, будет реализована также успешно и через то, что передается этот знак, вы увидите как преобразовался город Тихвин", - обратила внимание Совершаева.
"Серебряное ожерелье России" — межрегиональный историко-культурный и туристский проект, созданный в 2012 году по решению президента РФ Владимира Путина. Проект охватывает 11 регионов Северо-западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ. Тихвин шел к званию столицы не один год. В 2024-м занял второе место. В 2025 году вышел в победители с большим перевесом: заявку эксперты оценили в 227 баллов, ближайшего конкурента — в 150. -0-
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ТуризмТихвинЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоЛюбовь СовершаеваВладимир Путин
 
 
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