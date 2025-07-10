https://ria.ru/20250710/tihvin-2028444473.html

Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России"

Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России" - РИА Новости, 10.07.2025

Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России"

Торжественная передача знака столицы "Серебряного ожерелья России" городу Тихвин Ленинградской области состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T20:27:00+03:00

2025-07-10T20:27:00+03:00

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ТИХВИН, 10 июл - РИА Новости. Торжественная передача знака столицы "Серебряного ожерелья России" городу Тихвин Ленинградской области состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году город Тихвин выбран столицей туристического проекта "Серебряное ожерелье России". Решение об этом приняла рабочая группа проекта 14 мая. "Я также надеюсь, что сегодня Тихвин, принимая у себя участников расширенного заседания рабочей группы по реализации проекта, не только готов вступить в новый почетный статус (столицы - ред.) "Серебренного ожерелья России 2025", но и, конечно же, (это звание - ред.) дает Тихвину новый статус для развития, прежде всего, как города, звена "Серебряного ожерелья", - сказал на расширенном заседании проекта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также поздравил тихвинцев с присвоением городу звания столицы.Также Дрозденко сообщил, что уже разработан мастер-план по туристическому развитию Тихвина. "Мы, не дожидаясь результатов конкурса, в этом году выделили 150 миллионов рублей из бюджета на разработку уникального туристического кода города Тихвин", - уточнил губернатор Ленинградской области. Заместитель полпреда президента РФ в СЗФО и руководитель рабочей группы Любовь Совершаева отметила, что впервые статус столицы получает второй город в одном субъекте РФ. "Потому что первой столицей (в Ленинградской области - ред.) была Старая Ладога… и сейчас вы видите, насколько Старая Ладога изменилась, насколько она похорошела… Я надеюсь, что та заявка, которая была подана, будет реализована также успешно и через то, что передается этот знак, вы увидите как преобразовался город Тихвин", - обратила внимание Совершаева. "Серебряное ожерелье России" — межрегиональный историко-культурный и туристский проект, созданный в 2012 году по решению президента РФ Владимира Путина. Проект охватывает 11 регионов Северо-западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ. Тихвин шел к званию столицы не один год. В 2024-м занял второе место. В 2025 году вышел в победители с большим перевесом: заявку эксперты оценили в 227 баллов, ближайшего конкурента — в 150. -0-

https://ria.ru/20250519/otdykh-1868561647.html

https://realty.ria.ru/20250403/tikhvin-2009037139.html

https://ria.ru/20250428/goroda-2013909932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

тихвин, ленинградская область, россия, александр дрозденко, любовь совершаева, владимир путин