Тихвин получил знак столицы "Серебряного ожерелья России"
Тихвину торжественно передали знак столицы "Серебряного ожерелья России"
© Getty Images / Westend61Вид на Тихвин
© Getty Images / Westend61
Вид на Тихвин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИХВИН, 10 июл - РИА Новости. Торжественная передача знака столицы "Серебряного ожерелья России" городу Тихвин Ленинградской области состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году город Тихвин выбран столицей туристического проекта "Серебряное ожерелье России". Решение об этом приняла рабочая группа проекта 14 мая.
«
"Я также надеюсь, что сегодня Тихвин, принимая у себя участников расширенного заседания рабочей группы по реализации проекта, не только готов вступить в новый почетный статус (столицы - ред.) "Серебренного ожерелья России 2025", но и, конечно же, (это звание - ред.) дает Тихвину новый статус для развития, прежде всего, как города, звена "Серебряного ожерелья", - сказал на расширенном заседании проекта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также поздравил тихвинцев с присвоением городу звания столицы.
Также Дрозденко сообщил, что уже разработан мастер-план по туристическому развитию Тихвина.
"Мы, не дожидаясь результатов конкурса, в этом году выделили 150 миллионов рублей из бюджета на разработку уникального туристического кода города Тихвин", - уточнил губернатор Ленинградской области.
Заместитель полпреда президента РФ в СЗФО и руководитель рабочей группы Любовь Совершаева отметила, что впервые статус столицы получает второй город в одном субъекте РФ.
Cosmos Hotel Group планирует построить гостиницу в Тихвине
3 апреля, 09:36
«
"Потому что первой столицей (в Ленинградской области - ред.) была Старая Ладога… и сейчас вы видите, насколько Старая Ладога изменилась, насколько она похорошела… Я надеюсь, что та заявка, которая была подана, будет реализована также успешно и через то, что передается этот знак, вы увидите как преобразовался город Тихвин", - обратила внимание Совершаева.
"Серебряное ожерелье России" — межрегиональный историко-культурный и туристский проект, созданный в 2012 году по решению президента РФ Владимира Путина. Проект охватывает 11 регионов Северо-западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ. Тихвин шел к званию столицы не один год. В 2024-м занял второе место. В 2025 году вышел в победители с большим перевесом: заявку эксперты оценили в 227 баллов, ближайшего конкурента — в 150. -0-
Города воинской славы России: когда и за что им присвоили звание
28 апреля, 19:23