https://ria.ru/20250710/sud-2028253080.html
СМИ: суд вновь заключил под стражу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
СМИ: суд вновь заключил под стражу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ: суд вновь заключил под стражу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Суд Сеула во второй раз заключил под стражу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, передает... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:44:00+03:00
2025-07-10T01:44:00+03:00
2025-07-10T01:44:00+03:00
в мире
сеул
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993776283_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_b67332d7e0286fb9028af7eb12742554.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд Сеула во второй раз заключил под стражу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, передает агентство Рёнхап. Ранее суд выдал ордер на арест экс-президента. "Суд в Сеуле выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, заключив его под стражу во второй раз", - передает агентство. Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент после попытки введения чрезвычайного военного положения. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля.
https://ria.ru/20250707/inauguratsija-2027717273.html
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993776283_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_775b40b33abd9cda23427aa2bf35c9f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, юн сок ель
СМИ: суд вновь заключил под стражу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Yonhap: суд вновь заключил под стражу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля