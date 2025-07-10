https://ria.ru/20250710/sud-2028253080.html

СМИ: суд вновь заключил под стражу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

СМИ: суд вновь заключил под стражу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля - РИА Новости, 10.07.2025

СМИ: суд вновь заключил под стражу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Суд Сеула во второй раз заключил под стражу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, передает... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T01:44:00+03:00

2025-07-10T01:44:00+03:00

2025-07-10T01:44:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд Сеула во второй раз заключил под стражу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, передает агентство Рёнхап. Ранее суд выдал ордер на арест экс-президента. "Суд в Сеуле выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, заключив его под стражу во второй раз", - передает агентство. Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент после попытки введения чрезвычайного военного положения. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля.

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в мире, сеул, юн сок ель