https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028398951.html

Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов

Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов - РИА Новости, 10.07.2025

Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов

Россия находится в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете украинских БПЛА над территорией страны, "дело движется", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:51:00+03:00

2025-07-10T16:51:00+03:00

2025-07-10T18:18:00+03:00

россия

казахстан

сергей рябков

беспилотники

украина

в мире

западно-казахстанская область

мария захарова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия находится в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете украинских БПЛА над территорией страны, "дело движется", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Тематика в поле зрения, мы находимся в диалоге с казахстанскими структурами, движется это дело", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана - видимо, с целью захода на удары в России. При этом Захарова осудила такие действия в отношении союзника России и члена ОДКБ.При этом официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 23 июня сообщил, что такая информация якобы не соответствует действительности и предложил дождаться результатов рассмотрения инцидентов, связанных в обнаружением беспилотников "компетентными органами".

https://ria.ru/20250603/kazakhstan-2020583142.html

россия

казахстан

украина

западно-казахстанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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