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Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов - РИА Новости, 10.07.2025
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16:51 10.07.2025 (обновлено: 18:18 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028398951.html
Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов
Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов
Россия находится в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете украинских БПЛА над территорией страны, "дело движется", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025
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2025-07-10T18:18:00+03:00
россия
казахстан
сергей рябков
беспилотники
украина
в мире
западно-казахстанская область
мария захарова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия находится в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете украинских БПЛА над территорией страны, "дело движется", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Тематика в поле зрения, мы находимся в диалоге с казахстанскими структурами, движется это дело", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана - видимо, с целью захода на удары в России. При этом Захарова осудила такие действия в отношении союзника России и члена ОДКБ.При этом официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 23 июня сообщил, что такая информация якобы не соответствует действительности и предложил дождаться результатов рассмотрения инцидентов, связанных в обнаружением беспилотников "компетентными органами".
https://ria.ru/20250603/kazakhstan-2020583142.html
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казахстан
украина
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россия, казахстан, сергей рябков, беспилотники, украина, в мире, западно-казахстанская область, мария захарова, айбек смадияров, вооруженные силы украины, одкб
Россия, Казахстан, Сергей Рябков, Беспилотники, Украина, В мире, Западно-Казахстанская область, Мария Захарова, Айбек Смадияров, Вооруженные силы Украины, ОДКБ
Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов

Рябков: РФ в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете БПЛА ВСУ, дело движется

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия находится в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете украинских БПЛА над территорией страны, "дело движется", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Тематика в поле зрения, мы находимся в диалоге с казахстанскими структурами, движется это дело", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана - видимо, с целью захода на удары в России. При этом Захарова осудила такие действия в отношении союзника России и члена ОДКБ.
При этом официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 23 июня сообщил, что такая информация якобы не соответствует действительности и предложил дождаться результатов рассмотрения инцидентов, связанных в обнаружением беспилотников "компетентными органами".
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РоссияКазахстанСергей РябковБеспилотникиУкраинаВ миреЗападно-Казахстанская областьМария ЗахароваАйбек СмадияровВооруженные силы УкраиныОДКБ
 
 
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