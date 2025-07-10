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Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов
Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов
Россия находится в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете украинских БПЛА над территорией страны, "дело движется", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:51:00+03:00
2025-07-10T16:51:00+03:00
2025-07-10T18:18:00+03:00
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казахстан
сергей рябков
беспилотники
украина
в мире
западно-казахстанская область
мария захарова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия находится в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете украинских БПЛА над территорией страны, "дело движется", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Тематика в поле зрения, мы находимся в диалоге с казахстанскими структурами, движется это дело", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана - видимо, с целью захода на удары в России. При этом Захарова осудила такие действия в отношении союзника России и члена ОДКБ.При этом официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 23 июня сообщил, что такая информация якобы не соответствует действительности и предложил дождаться результатов рассмотрения инцидентов, связанных в обнаружением беспилотников "компетентными органами".
https://ria.ru/20250603/kazakhstan-2020583142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, сергей рябков, беспилотники, украина, в мире, западно-казахстанская область, мария захарова, айбек смадияров, вооруженные силы украины, одкб
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Рябков рассказал о диалоге с Казахстаном по пролету украинских дронов
Рябков: РФ в диалоге с Казахстаном по вопросу о пролете БПЛА ВСУ, дело движется