БРИКС не содержит ничего антиамериканского, заявил Рябков
Рябков: БРИКС не содержит ничего антиамериканского и не направлено против США
© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в размере 10% в отношении стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.
Рябков прокомментировал угрозы США в адрес БРИКС
Вчера, 16:35
«
"БРИКС - не антиамериканское объединение, и ничего в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди них оказались Япония (размер пошлины - 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Вчера, 16:36