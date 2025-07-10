https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028395709.html

БРИКС не содержит ничего антиамериканского, заявил Рябков

БРИКС не содержит ничего антиамериканского, заявил Рябков - РИА Новости, 10.07.2025

БРИКС не содержит ничего антиамериканского, заявил Рябков

БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:34:00+03:00

2025-07-10T16:34:00+03:00

2025-07-10T16:45:00+03:00

сша

брикс

сергей рябков

в мире

россия

япония

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. БРИКС не является антиамериканским объединением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в размере 10% в отношении стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.Трамп в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет."БРИКС - не антиамериканское объединение, и ничего в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди них оказались Япония (размер пошлины - 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).

https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028396126.html

https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028396492.html

сша

россия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, брикс, сергей рябков, в мире, россия, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт