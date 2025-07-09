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В петербургском вузе рассказали о ситуации с пропажей денег на выпускной
В петербургском вузе рассказали о ситуации с пропажей денег на выпускной - РИА Новости, 09.07.2025
В петербургском вузе рассказали о ситуации с пропажей денег на выпускной
Администрация Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) следит за ситуацией с пропажей у студентов денег,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:02:00+03:00
2025-07-09T11:02:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Администрация Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) следит за ситуацией с пропажей у студентов денег, собранных ими на проведение выпускного, и окажет правовую поддержку, сообщили РИА Новости в ректорате вуза. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что выпускной студентов СПбГПМУ оказался под угрозой срыва, поскольку у одной из студенток, ответственных за его организацию, якобы пропали деньги, собранные для его проведения. По данным интернет-газеты "Фонтанка", речь идет о сумме в размере около 5 миллионов рублей, выпускной намечен на 12 июля. "Администрация вуза не участвовала в организации планируемого выпускного, но находится в курсе этой ситуации и готова оказывать правовую поддержку", – сказал представитель Педиатрического университета. По его словам, история с организацией выпускного может стать поводом для пересмотра подхода к проведению таких праздников в будущем, поскольку студенты, как показала ситуация со сбором денег в частном порядке, нуждаются в поддержке со стороны администрации вуза. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что пока в полицию не поступало заявлений, связанных с инцидентом с пропажей денег на выпускной в СПбГПМУ.
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санкт-петербург, ленинградская область, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Происшествия
В петербургском вузе рассказали о ситуации с пропажей денег на выпускной
Ректорат СПбГПМУ: администрация вуза следит за ситуацией с пропавшими деньгами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Администрация Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) следит за ситуацией с пропажей у студентов денег, собранных ими на проведение выпускного, и окажет правовую поддержку, сообщили РИА Новости в ректорате вуза.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что выпускной студентов СПбГПМУ оказался под угрозой срыва, поскольку у одной из студенток, ответственных за его организацию, якобы пропали деньги, собранные для его проведения. По данным интернет-газеты "Фонтанка", речь идет о сумме в размере около 5 миллионов рублей, выпускной намечен на 12 июля.
"Администрация вуза не участвовала в организации планируемого выпускного, но находится в курсе этой ситуации и готова оказывать правовую поддержку", – сказал представитель Педиатрического университета.
По его словам, история с организацией выпускного может стать поводом для пересмотра подхода к проведению таких праздников в будущем, поскольку студенты, как показала ситуация со сбором денег в частном порядке, нуждаются в поддержке со стороны администрации вуза.
В ГУМВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
РИА Новости сообщили, что пока в полицию не поступало заявлений, связанных с инцидентом с пропажей денег на выпускной в СПбГПМУ.