https://ria.ru/20250709/torgovlya-2028129757.html

Россия следит за действиями США в рамках торговой политики, заявили в МИД

Россия следит за действиями США в рамках торговой политики, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2025

Россия следит за действиями США в рамках торговой политики, заявили в МИД

Москва внимательно следит за действиями США в рамках торговой политики, в том числе возможным введением торговых пошлин, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:25:00+03:00

2025-07-09T13:25:00+03:00

2025-07-09T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва внимательно следит за действиями США в рамках торговой политики, в том числе возможным введением торговых пошлин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы внимательно следим за действиями США в рамках их торговой политики, включая введение новых пошлин в отношении целого ряда государств, в частности, наших партнеров по БРИКС. Подобная риторика в очередной раз подтверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают использовать торгово-экономические инструменты, будь то нелегитимные санкции, будь то тарифы - все что угодно, как элемент политического давления, прикрываясь лозунгами о, как они говорят, честной конкуренции, национальной безопасности", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что такая линия США ведет и к разрушению сложившейся архитектуры международного экономического сотрудничества, и грубо нарушает правила ВТО, и принципы свободной торговли, на которых сам Вашингтон еще недавно настаивал как на универсальной истине.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих стран оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).Кроме того, шестого июля президент США в социальной сети Truth Social написал, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.

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сша, москва, россия, мария захарова, всемирная торговая организация (вто), брикс, дональд трамп