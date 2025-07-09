Спаслись в океане. На Камчатке нашли пропавших на катамаране туристов
На Камчатке нашли пропавших на катамаране туристов, их искали три дня
© Фото : Сергей Лекай/ВКонтактеСергей Лекай
© Фото : Сергей Лекай/ВКонтакте
Сергей Лекай
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На Камчатке нашлись трое туристов, отправившихся в поход на катамаране. Двое — известные путешественники: 51-летний Сергей Лекай и 50-летний Виталий Щеринов, за плечами которых сплавы по сибирским рекам и пешие походы по тундре и тайге. Третья — 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова. Перед исчезновением, 4 июля, группу видели рядом с островом Собачий, потом связь с ними прервалась. Следователи устанавливали обстоятельства произошедшего, но сегодня пропавших удалось обнаружить невредимыми.
Беспокоились напрасно
После исчезновения путешественников разбираться в обстоятельствах происшествия начали специалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтактеПредставители отряда "Доброволец" во время поиска туристов, пропавших на Камчатке
Представители отряда "Доброволец" во время поиска туристов, пропавших на Камчатке
В понедельник администрация Усть-Камчатского округа также сообщала, что в группах мессенджеров муниципалитета распространилась информация о поиске троих туристов на катамаране. Власти рассказывали, что в последний раз их видели утром 4 июля в поселке Усть-Камчатск, рядом с островом Собачий, и в то же утро — в районе разрушенных гаражей в микрорайоне Варгановка. Специалисты не исключали, что катамаран вынесло в Камчатский залив Тихого океана.
"Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении следственного управления.
В этот раз все закончилось хорошо: путешественников обнаружили 9 июля в районе мыса Столбового у восточного побережья полуострова — ориентировочно в 100 километрах от Усть-Камчатска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает информагентство "Камчатка-информ" со ссылкой на собственные источники в официальных органах.
Очень опытные туристы
Пока невозможно сказать, что именно произошло. Известно, что сложные походы для участников сплава — дело привычное.
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтактеКатамаран, на котором пропавшие туристы отправились в сплав
Катамаран, на котором пропавшие туристы отправились в сплав
"Сергей Лекай — очень опытный путешественник и хорошо знает, что делает, — рассказала его знакомая из среды походников. — Тем более что ничего экстремального в водном туризме для подготовленного человека нет. Но могу сказать, что ситуации, когда люди в отдаленных местах, где стандартные способы связи затруднены, какое-то время находятся "вне радаров", бывают".
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
Турист Сергей Лекай, пропавший ранее на Камчатке
Турист Сергей Лекай, пропавший ранее на Камчатке
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© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
Турист Виталий Щеринов, пропавший ранее на Камчатке
Турист Виталий Щеринов, пропавший ранее на Камчатке
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© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
Туристка Татьяна Кузнецова, пропавшая ранее на Камчатке
Туристка Татьяна Кузнецова, пропавшая ранее на Камчатке
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Турист Сергей Лекай, пропавший ранее на Камчатке
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Турист Виталий Щеринов, пропавший ранее на Камчатке
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Туристка Татьяна Кузнецова, пропавшая ранее на Камчатке
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Сергей занимается туризмом с 16 лет, у него большой опыт сплава на катамаранах по рекам, хотя выход в море, в прибрежную зону — это гораздо больший риск, говорит путешественница Яна Лебедихина.
"Длительные походы по удаленным природным местам — болотам, тайге, тундре — главное увлечение Сергея. Обычно он тщательно все планирует и долго готовится. Они с Виталием преодолели сложнейшие маршруты в Сибири, на Камчатке, на Таймыре, причем на лодке и пешком", — рассказывает она.
Сергей Лекай — один из самых опытных путешественников России, проблем у него не должно было возникнуть, подтверждает путешественник, писатель и основатель "Академии вольных путешествий" Антон Кротов.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
"Он может куда-то отправиться — и месяц, а то и полтора никаких сообщений от него не будет: нет связи. Сергей пересекал плато Путорана, ходил пешком из Магадана на Камчатку — это три месяца", — добавляет собеседник агентства.
Они вместе с Сергеем путешествовали по Афганистану. Потом Лекай проехал автостопом от Москвы до Намибии, уехал в ЮАР, проник на Килиманджаро без гидов, прошел Дарьенский пробел между Северной и Южной Америкой — список маршрутов бесконечен.
Связь есть не всегда
"Видимо, просто не было возможности выйти на связь. У нас такое бывало и дольше — в течение недели. Несколько лет назад мы тоже путешествовали на надувном катамаране в районе Чукотки и Берингова пролива", — вспоминает Яна.
Расстояние в 90 километров туристы преодолели тогда за 14 часов.
"Согласна, это экстрим. У нас был похожий катамаран — "Ласточка". Сергей сам сшил надувные баллоны и сделал остальное. На самом деле это довольно прочная конструкция", — рассказывает Лебедихина.
Необходимые в походе вещи привязываются к транспортному средству в контейнерах или герметичных мешках. Между перемещениями по воде туристы обычно живут в палатке.
Как сделать путешествие на воде безопаснее
Чтобы минимизировать риск, нужно соблюдать некоторые правила, говорят эксперты.
"Когда мы были в океане, держались берега. Не выходили в плохую погоду, пережидали, — вспоминает Яна Лебедихина. — По воде шли только днем, то есть маршрут (как через пролив, так и по рекам) планировался так, чтобы в воде находиться только в светлое время суток".
Еще путешественники надевали спасжилеты. "Но на Чукотке вода очень холодная — это Северный Ледовитый океан. Если упадешь с катамарана, то замерзнешь, — добавляет она. — Спутниковый телефон у нас тоже был. И навигатор, подключенный к спутниковой связи".
Похож на Беринга и Дежнева
"Я не знаю, какой у него катамаран сейчас, но Сергей все делает тщательно и хорошо. Он путешествует на огромные расстояния, где часто нет связи, интернета, а до населенного пункта — несколько недель или месяцев. Потому он длительное время может быть без связи", — рассуждает Антон Кротов.
Благодаря стремлению наших предков путешествовать, открывать новые земли мы имеем самую большую страну в мире, говорит эксперт. "Лекай из тех "вымирающих мамонтов", у которых сохранилась тяга к неизведанному, дальним странствиям. Такая же была у Ермака, Дежнева, Хабарова, Беринга, Челюскина".
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