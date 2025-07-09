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Спаслись в океане. На Камчатке нашли пропавших на катамаране туристов - РИА Новости, 09.07.2025
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Туризм
 
14:56 09.07.2025 (обновлено: 17:02 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/puteshestviya-2028128658.html
Спаслись в океане. На Камчатке нашли пропавших на катамаране туристов
Спаслись в океане. На Камчатке нашли пропавших на катамаране туристов - РИА Новости, 09.07.2025
Спаслись в океане. На Камчатке нашли пропавших на катамаране туристов
На Камчатке нашлись трое туристов, отправившихся в поход на катамаране. Двое — известные путешественники: 51-летний Сергей Лекай и 50-летний Виталий Щеринов, за РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:56:00+03:00
2025-07-09T17:02:00+03:00
туризм
камчатка
россия
чукотка
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
туризм
туризм-важное
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На Камчатке нашлись трое туристов, отправившихся в поход на катамаране. Двое — известные путешественники: 51-летний Сергей Лекай и 50-летний Виталий Щеринов, за плечами которых сплавы по сибирским рекам и пешие походы по тундре и тайге. Третья — 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова. Перед исчезновением, 4 июля, группу видели рядом с островом Собачий, потом связь с ними прервалась. Следователи устанавливали обстоятельства произошедшего, но сегодня пропавших удалось обнаружить невредимыми.Беспокоились напрасноПосле исчезновения путешественников разбираться в обстоятельствах происшествия начали специалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.В понедельник администрация Усть-Камчатского округа также сообщала, что в группах мессенджеров муниципалитета распространилась информация о поиске троих туристов на катамаране. Власти рассказывали, что в последний раз их видели утром 4 июля в поселке Усть-Камчатск, рядом с островом Собачий, и в то же утро — в районе разрушенных гаражей в микрорайоне Варгановка. Специалисты не исключали, что катамаран вынесло в Камчатский залив Тихого океана."Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении следственного управления.В этот раз все закончилось хорошо: путешественников обнаружили 9 июля в районе мыса Столбового у восточного побережья полуострова — ориентировочно в 100 километрах от Усть-Камчатска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает информагентство "Камчатка-информ" со ссылкой на собственные источники в официальных органах.Очень опытные туристыПока невозможно сказать, что именно произошло. Известно, что сложные походы для участников сплава — дело привычное."Сергей Лекай — очень опытный путешественник и хорошо знает, что делает, — рассказала его знакомая из среды походников. — Тем более что ничего экстремального в водном туризме для подготовленного человека нет. Но могу сказать, что ситуации, когда люди в отдаленных местах, где стандартные способы связи затруднены, какое-то время находятся "вне радаров", бывают".Сергей занимается туризмом с 16 лет, у него большой опыт сплава на катамаранах по рекам, хотя выход в море, в прибрежную зону — это гораздо больший риск, говорит путешественница Яна Лебедихина."Длительные походы по удаленным природным местам — болотам, тайге, тундре — главное увлечение Сергея. Обычно он тщательно все планирует и долго готовится. Они с Виталием преодолели сложнейшие маршруты в Сибири, на Камчатке, на Таймыре, причем на лодке и пешком", — рассказывает она.Сергей Лекай — один из самых опытных путешественников России, проблем у него не должно было возникнуть, подтверждает путешественник, писатель и основатель "Академии вольных путешествий" Антон Кротов."Он может куда-то отправиться — и месяц, а то и полтора никаких сообщений от него не будет: нет связи. Сергей пересекал плато Путорана, ходил пешком из Магадана на Камчатку — это три месяца", — добавляет собеседник агентства.Они вместе с Сергеем путешествовали по Афганистану. Потом Лекай проехал автостопом от Москвы до Намибии, уехал в ЮАР, проник на Килиманджаро без гидов, прошел Дарьенский пробел между Северной и Южной Америкой — список маршрутов бесконечен.Связь есть не всегда"Видимо, просто не было возможности выйти на связь. У нас такое бывало и дольше — в течение недели. Несколько лет назад мы тоже путешествовали на надувном катамаране в районе Чукотки и Берингова пролива", — вспоминает Яна.Расстояние в 90 километров туристы преодолели тогда за 14 часов."Согласна, это экстрим. У нас был похожий катамаран — "Ласточка". Сергей сам сшил надувные баллоны и сделал остальное. На самом деле это довольно прочная конструкция", — рассказывает Лебедихина.Необходимые в походе вещи привязываются к транспортному средству в контейнерах или герметичных мешках. Между перемещениями по воде туристы обычно живут в палатке.Как сделать путешествие на воде безопаснееЧтобы минимизировать риск, нужно соблюдать некоторые правила, говорят эксперты."Когда мы были в океане, держались берега. Не выходили в плохую погоду, пережидали, — вспоминает Яна Лебедихина. — По воде шли только днем, то есть маршрут (как через пролив, так и по рекам) планировался так, чтобы в воде находиться только в светлое время суток".Еще путешественники надевали спасжилеты. "Но на Чукотке вода очень холодная — это Северный Ледовитый океан. Если упадешь с катамарана, то замерзнешь, — добавляет она. — Спутниковый телефон у нас тоже был. И навигатор, подключенный к спутниковой связи".Похож на Беринга и Дежнева"Я не знаю, какой у него катамаран сейчас, но Сергей все делает тщательно и хорошо. Он путешествует на огромные расстояния, где часто нет связи, интернета, а до населенного пункта — несколько недель или месяцев. Потому он длительное время может быть без связи", — рассуждает Антон Кротов.Благодаря стремлению наших предков путешествовать, открывать новые земли мы имеем самую большую страну в мире, говорит эксперт. "Лекай из тех "вымирающих мамонтов", у которых сохранилась тяга к неизведанному, дальним странствиям. Такая же была у Ермака, Дежнева, Хабарова, Беринга, Челюскина".
https://ria.ru/20250708/sk-2027851987.html
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камчатка, россия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура, туризм, туризм-важное, маршруты - туризм, туристы
Туризм, Камчатка, Россия, Чукотка, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, туристы
Спаслись в океане. На Камчатке нашли пропавших на катамаране туристов

На Камчатке нашли пропавших на катамаране туристов, их искали три дня

© Фото : Сергей Лекай/ВКонтактеСергей Лекай
Сергей Лекай - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Сергей Лекай/ВКонтакте
Сергей Лекай
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На Камчатке нашлись трое туристов, отправившихся в поход на катамаране. Двое — известные путешественники: 51-летний Сергей Лекай и 50-летний Виталий Щеринов, за плечами которых сплавы по сибирским рекам и пешие походы по тундре и тайге. Третья — 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова. Перед исчезновением, 4 июля, группу видели рядом с островом Собачий, потом связь с ними прервалась. Следователи устанавливали обстоятельства произошедшего, но сегодня пропавших удалось обнаружить невредимыми.

Беспокоились напрасно

После исчезновения путешественников разбираться в обстоятельствах происшествия начали специалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтактеПредставители отряда "Доброволец" во время поиска туристов, пропавших на Камчатке
Представители отряда Доброволец во время поиска туристов, пропавших на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
Представители отряда "Доброволец" во время поиска туристов, пропавших на Камчатке
В понедельник администрация Усть-Камчатского округа также сообщала, что в группах мессенджеров муниципалитета распространилась информация о поиске троих туристов на катамаране. Власти рассказывали, что в последний раз их видели утром 4 июля в поселке Усть-Камчатск, рядом с островом Собачий, и в то же утро — в районе разрушенных гаражей в микрорайоне Варгановка. Специалисты не исключали, что катамаран вынесло в Камчатский залив Тихого океана.
"Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении следственного управления.
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В этот раз все закончилось хорошо: путешественников обнаружили 9 июля в районе мыса Столбового у восточного побережья полуострова — ориентировочно в 100 километрах от Усть-Камчатска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает информагентство "Камчатка-информ" со ссылкой на собственные источники в официальных органах.

Очень опытные туристы

Пока невозможно сказать, что именно произошло. Известно, что сложные походы для участников сплава — дело привычное.
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтактеКатамаран, на котором пропавшие туристы отправились в сплав
Катамаран, на котором пропавшие туристы отправились в сплав - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
Катамаран, на котором пропавшие туристы отправились в сплав
"Сергей Лекай — очень опытный путешественник и хорошо знает, что делает, — рассказала его знакомая из среды походников. — Тем более что ничего экстремального в водном туризме для подготовленного человека нет. Но могу сказать, что ситуации, когда люди в отдаленных местах, где стандартные способы связи затруднены, какое-то время находятся "вне радаров", бывают".
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте

Турист Сергей Лекай, пропавший ранее на Камчатке

Турист Сергей Лекай, пропавший на Камчатке

Турист Сергей Лекай, пропавший ранее на Камчатке

© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
1 из 3
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте

Турист Виталий Щеринов, пропавший ранее на Камчатке

Турист Виталий Щеринов, пропавший на Камчатке

Турист Виталий Щеринов, пропавший ранее на Камчатке

© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
2 из 3
© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте

Туристка Татьяна Кузнецова, пропавшая ранее на Камчатке

Туристка Татьяна Кузнецова, пропавшая на Камчатке

Туристка Татьяна Кузнецова, пропавшая ранее на Камчатке

© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
3 из 3

Турист Сергей Лекай, пропавший ранее на Камчатке

© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
1 из 3

Турист Виталий Щеринов, пропавший ранее на Камчатке

© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
2 из 3

Туристка Татьяна Кузнецова, пропавшая ранее на Камчатке

© Фото : Администрация Усть-Камчатского округа/ВКонтакте
3 из 3
Сергей занимается туризмом с 16 лет, у него большой опыт сплава на катамаранах по рекам, хотя выход в море, в прибрежную зону — это гораздо больший риск, говорит путешественница Яна Лебедихина.
© РИА Новости / Алексей НикольскийСплавные катамараны на острове
Сплавные катамараны на острове - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сплавные катамараны на острове
"Длительные походы по удаленным природным местам — болотам, тайге, тундре — главное увлечение Сергея. Обычно он тщательно все планирует и долго готовится. Они с Виталием преодолели сложнейшие маршруты в Сибири, на Камчатке, на Таймыре, причем на лодке и пешком", — рассказывает она.
Сергей Лекай — один из самых опытных путешественников России, проблем у него не должно было возникнуть, подтверждает путешественник, писатель и основатель "Академии вольных путешествий" Антон Кротов.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
"Он может куда-то отправиться — и месяц, а то и полтора никаких сообщений от него не будет: нет связи. Сергей пересекал плато Путорана, ходил пешком из Магадана на Камчатку — это три месяца", — добавляет собеседник агентства.
Они вместе с Сергеем путешествовали по Афганистану. Потом Лекай проехал автостопом от Москвы до Намибии, уехал в ЮАР, проник на Килиманджаро без гидов, прошел Дарьенский пробел между Северной и Южной Америкой — список маршрутов бесконечен.

Связь есть не всегда

"Видимо, просто не было возможности выйти на связь. У нас такое бывало и дольше — в течение недели. Несколько лет назад мы тоже путешествовали на надувном катамаране в районе Чукотки и Берингова пролива", — вспоминает Яна.
© РИА Новости / Алексей НикольскийСплавные катамараны на острове
Сплавные катамараны на острове - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сплавные катамараны на острове
Расстояние в 90 километров туристы преодолели тогда за 14 часов.
"Согласна, это экстрим. У нас был похожий катамаран — "Ласточка". Сергей сам сшил надувные баллоны и сделал остальное. На самом деле это довольно прочная конструкция", — рассказывает Лебедихина.
Необходимые в походе вещи привязываются к транспортному средству в контейнерах или герметичных мешках. Между перемещениями по воде туристы обычно живут в палатке.

Как сделать путешествие на воде безопаснее

Чтобы минимизировать риск, нужно соблюдать некоторые правила, говорят эксперты.
© РИА Новости / Александр КряжевГамак на берегу горной реки
Гамак на берегу горной реки - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Гамак на берегу горной реки
"Когда мы были в океане, держались берега. Не выходили в плохую погоду, пережидали, — вспоминает Яна Лебедихина. — По воде шли только днем, то есть маршрут (как через пролив, так и по рекам) планировался так, чтобы в воде находиться только в светлое время суток".
Еще путешественники надевали спасжилеты. "Но на Чукотке вода очень холодная — это Северный Ледовитый океан. Если упадешь с катамарана, то замерзнешь, — добавляет она. — Спутниковый телефон у нас тоже был. И навигатор, подключенный к спутниковой связи".

Похож на Беринга и Дежнева

"Я не знаю, какой у него катамаран сейчас, но Сергей все делает тщательно и хорошо. Он путешествует на огромные расстояния, где часто нет связи, интернета, а до населенного пункта — несколько недель или месяцев. Потому он длительное время может быть без связи", — рассуждает Антон Кротов.
Благодаря стремлению наших предков путешествовать, открывать новые земли мы имеем самую большую страну в мире, говорит эксперт. "Лекай из тех "вымирающих мамонтов", у которых сохранилась тяга к неизведанному, дальним странствиям. Такая же была у Ермака, Дежнева, Хабарова, Беринга, Челюскина".
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