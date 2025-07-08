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На Камчатке выясняют обстоятельства исчезновения трех туристов - РИА Новости, 08.07.2025
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11:28 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sk-2027851987.html
На Камчатке выясняют обстоятельства исчезновения трех туристов
На Камчатке выясняют обстоятельства исчезновения трех туристов - РИА Новости, 08.07.2025
На Камчатке выясняют обстоятельства исчезновения трех туристов
Следователи устанавливают обстоятельства, при которых пропали туристы на Камчатке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:28:00+03:00
2025-07-08T11:28:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
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ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых пропали туристы на Камчатке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В понедельник администрация Усть-Камчатского округа сообщала, что в группах мессенджеров муниципалитета распространилась информация о поиске троих туристов на катамаране. Последний раз их видели утром 4 июля в поселке Усть-Камчатске, острове Собачий, и в то же утро – в районе разрушенных гаражей в микрорайоне "Варгановка". Восточное МСУТ уточнило, что пропали двое мужчин и женщина. "Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении следственного управления. Дальневосточная транспортная прокуратура отметила, что Камчатской транспортной прокуратурой контролируется установление обстоятельства происшествия и ход доследственной проверки Восточным МСУТ СК России. Ранее администрация Усть-Камчатского округа также сообщала, что в тот же день 25-летний Андрей Шевцов вышел из автобуса на остановке около села Атласово Мильковского округа и ушёл в неизвестном направлении. C тех пор о нём ничего неизвестно, на связь он не выходит. Волонтеры подключились к поискам мужчины с 6 июля.
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происшествия, россия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке выясняют обстоятельства исчезновения трех туристов

СК проверяет обстоятельства исчезновения туристов на Камчатке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых пропали туристы на Камчатке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В понедельник администрация Усть-Камчатского округа сообщала, что в группах мессенджеров муниципалитета распространилась информация о поиске троих туристов на катамаране. Последний раз их видели утром 4 июля в поселке Усть-Камчатске, острове Собачий, и в то же утро – в районе разрушенных гаражей в микрорайоне "Варгановка". Восточное МСУТ уточнило, что пропали двое мужчин и женщина.
"Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении следственного управления.
Дальневосточная транспортная прокуратура отметила, что Камчатской транспортной прокуратурой контролируется установление обстоятельства происшествия и ход доследственной проверки Восточным МСУТ СК России.
Ранее администрация Усть-Камчатского округа также сообщала, что в тот же день 25-летний Андрей Шевцов вышел из автобуса на остановке около села Атласово Мильковского округа и ушёл в неизвестном направлении. C тех пор о нём ничего неизвестно, на связь он не выходит. Волонтеры подключились к поискам мужчины с 6 июля.
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ПроисшествияРоссияКамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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