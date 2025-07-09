https://ria.ru/20250709/priamure-2028106146.html

Губернатор Приамурья настаивает на частичной газификации ТЭЦ Благовещенска

Губернатор Приамурья настаивает на частичной газификации ТЭЦ Благовещенска - РИА Новости, 09.07.2025

Губернатор Приамурья настаивает на частичной газификации ТЭЦ Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов настаивает на поэтапной частичной газификации ТЭЦ Благовещенска в связи с возрастающим дефицитом бурого угля в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:41:00+03:00

2025-07-09T11:41:00+03:00

2025-07-09T11:41:00+03:00

амурская область

жкх

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амурская область

свободный

василий орлов (губернатор)

роман бердников

совет федерации рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов настаивает на поэтапной частичной газификации ТЭЦ Благовещенска в связи с возрастающим дефицитом бурого угля в регионе, сообщает правительство Приамурья. Глава региона, выступая на заседании Совета по вопросам газификации субъектов при Совете Федерации, отметил, что это предприятие спроектировано для работы на местных бурых углях. Добыча этого топлива сокращается, а потребление растет, так как город развивается. Дефицит топлива покрывают, поставляя уголь из Красноярского края. Но он не подходит по техническим характеристикам для ТЭЦ Благовещенска и оказывает негативное влияние на оборудование. "Единственным путем решения вопроса является поэтапная газификация Благовещенской ТЭЦ. На первоначальном этапе предлагается перевести на газ два из пяти котлов и перестать использовать непроектный уголь. В дальнейшем для создания дополнительных мощностей и подключения новых объектов к энергоносителям в городе предлагается строительство трех новых газовых катальных", - сказал Орлов. Кроме того, Орлов сообщил о ходе газификации в регионе и поблагодарил ПАО "Газпром" за участие в этой программе. В регионе построено и переведено на газ шесть котельных в ЗАТО Циолковский, Свободном, Благовещенске и Белогорске. До 2030 года планируется газифицировать 15 коммунальных объектов Тынды, сел Чигири и Верхнеблаговещенское, Благовещенска (в том числе поселка Аэропорт) и Белогорска. Это позволит региону выйти на уровень газификации в 30%. После завершения строительства магистрального газопровода "Белогорск-Хабаровск" и в целом Восточной системы газоснабжения ещё 17 муниципалитетов перейдут на газ. Социальная газификация началась с конца прошлого года в Свободном и селе Новоивановка Свободненского района. В планах — обеспечение технической возможности подключения порядка 6 тысяч домовладений. Свыше 440 договоров на бесплатное подключение частных домов уже заключены. Ранее зампредседателя правительства Амурской области Павел Матюхин и первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Роман Бердников подписали дорожную карту реализации ключевых проектов в сфере теплоснабжения столицы Приамурья. В него вошла и газификация Благовещенской ТЭЦ.

https://ria.ru/20250701/priamure-2026445768.html

https://ria.ru/20250620/orlov-2024101212.html

благовещенск

амурская область

свободный

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жкх, благовещенск, амурская область, свободный, василий орлов (губернатор), роман бердников, совет федерации рф, газпром, русгидро