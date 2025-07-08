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День Зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил Российской Федерации

День Зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил Российской Федерации - РИА Новости, 08.07.2025

День Зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил Российской Федерации

8 июля 1960 года считается датой основания Зенитных ракетных войск (ЗРВ). В этот день вышла директива генерального штаба Вооруженных сил СССР, которой в штат... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:20:00+03:00

2025-07-08T03:20:00+03:00

2025-07-08T03:20:00+03:00

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8 июля 1960 года считается датой основания Зенитных ракетных войск (ЗРВ). В этот день вышла директива генерального штаба Вооруженных сил СССР, которой в штат Управления главнокомандующего Войсками Противовоздушной обороны (ПВО) была введена новая должность – командующий зенитными ракетными войсками ПВО. История создания ЗРВ берет начало еще в первой половине 1950-х годов, когда в войска начали поступать первые зенитные ракетные системы и шел активный процесс перевооружения армии на новую технику. Первой разработанной в Советском Союзе зенитной ракетной системой стала С-25 "Беркут", предназначенная для круговой противовоздушной обороны Москвы. Эта система предусматривала наличие 56 огневых комплексов, расположенных на двух кольцах, удаленных на 45-50 и 85-90 километров от центра Москвы; РЛС кругового обзора (А-100), расположенных на дальнем (200-300 километров) и ближнем (25-30 километров) рубежах и предназначенных для раннего обнаружения целей. Каждый комплекс включал радиолокатор наведения и стартовую позицию на 60 ракет и обеспечивал в своем секторе одновременный обстрел 20 целей. ЗРК С‑25 "Беркут" был принят на вооружение в 1955 году. Но для защиты большого количества важных объектов на территории страны от нападения с воздуха были необходимы мобильные ЗРК, способные в относительно короткие сроки совершить маневр на новые позиции перевозкой по железной дороге или передвижением своим ходом. Разработкой зенитной ракетной системы С-75 было положено начало создания передвижных систем зенитного управляемого ракетного оружия.ЗРК средней дальности должен был обеспечивать уничтожение воздушных целей на скоростях до 1500 километров в час в диапазоне высот от 3 до 29 километров на дальностях до 22 километров. При этом на одну цель осуществлялось одновременно наведение до трех зенитных управляемых ракет. Боевое крещение этот ЗРК, получивший при постановке на вооружение шифр СА-75 "Двина", получил 7 октября 1959 года в небе китайской столицы – Пекина. Тремя ракетами комплекса под руководством советских военных советников на высоте 20,6 километра был уничтожен скоростной дальний самолет-разведчик RB-57D американского производства, принадлежавший тайваньским ВВС. При падении самолет развалился на части, отдельные его элементы разлетелись в радиусе 5-6 километров. О точности поражения говорит тот факт, что на площади крыла в 3 квадратных метра позднее насчитали 2471 сквозную пробоину. Это событие стало серьезным шагом в дальнейшем совершенствовании китайской ПВО.Для борьбы с маловысотными целями был специально разработан ЗРК С-125 "Нева", способный вести обстрел летательных аппаратов на высотах от 200 метров до 10 километров и на дальности в 6-10 километров.Следующим шагом в развитии зенитной ракетной техники стало повышение дальности стрельбы для обеспечения возможности борьбы со стратегическими бомбардировщиками – носителями крылатых ракет "воздух – земля" до рубежей их пуска. Разработка ЗРС С-200 "Ангара " началась в 1958 году – комплекс должен был обеспечивать уничтожение целей в диапазоне скоростей 360-3500 километров в час на дальностях до 160 километров и высотах до 35 километров. ЗРК С-200 был принят на вооружение Войск ПВО в 1967 году и в течение следующих 15 лет считался секретным и не поставлялся за пределы СССР. К началу 1961 года в составе Войск ПВО страны находилось 154 зенитных ракетных полка С-75, 22 зенитные ракетные бригады С-75, 6 зенитных ракетных полков С-125 и 12 зенитных ракетных бригад смешанного состава (С-75 и С-125). ЗРВ стали основным родом войск в системе ПВО страны.В течение 1980-х и начале 1990-х годов в системе ПВО произошла замена ЗРК С-25, С-75, С-125 и С-200 на новую систему С-300 разных модификаций в группировках ЗРВ в масштабе всей страны. В апреле 2007 года на вооружение была принята зенитная ракетная система большой дальности нового поколения С-400 "Триумф", предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Каждая ЗРС способна одновременно вести обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 зенитных ракет. Комплекс способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с – на дальности до 60 километров.В настоящее время зенитные ракетные войска являются родом войск, входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ. ЗРВ составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск, важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.ЗРВ выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.Широкий спектр задач, стоящий перед зенитными ракетными войсками, а также разные условия, в которых возможно их применение, обусловил разнообразие средств для их выполнения.Сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения, – ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия. Комплексы ЗРВ могут иметь как ракетное вооружение – С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", так и ракетно-пушечное вооружение – "Панцирь-С". С 2021 года войска начали оснащаться зенитным ракетным комплексом средней дальности С-350 "Витязь". В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о завершении формирования первого полка, оснащенного системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны. В рамках планового перевооружения ЗРВ постоянно пополняются современными образцами вооружения. В настоящее время доля современных образцов вооружения и военной техники в ЗРВ превышает 80%. Зенитные ракетные системы и комплексы ЗРВ способны обеспечивать безопасность от поражения любыми средствами воздушного нападения, в любое время суток, в разных климатических и метеорологических условиях, на разных дальностях и высотах. В условиях, когда "коллективный Запад" открыто угрожает российской национальной безопасности и суверенитету нашего государства, значение Зенитных ракетных войск в общей системе обороны страны не подлежит сомнению. Подразделения Зенитных ракетных войск ВКС РФ задействованы в проведении специальной военной операции, участвуют в защите объектов на российской территории от ударов украинских формирований с воздуха.Многие военнослужащие ЗРВ за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации, за выполнение боевых задач были удостоены различных государственных наград. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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