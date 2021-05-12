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Новое оружие России
https://ria.ru/20210512/s-350-1731864791.html
Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО
Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО
Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 "Витязь" поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:16
2021-05-12T00:16
новое оружие россии
россия
зрс с-350 "витязь"
южный военный округ
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 "Витязь" поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников."В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями", - сказал он газете "Военный вестник Юга России".Дворников добавил, что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец.В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.
https://ria.ru/20210421/putin-1729280723.html
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россия, зрс с-350 "витязь", южный военный округ, безопасность

Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО

00:16 12.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Витязь"
Зенитный ракетный комплекс Витязь - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 "Витязь" поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.
"В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями", - сказал он газете "Военный вестник Юга России".
Дворников добавил, что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец.
В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".
С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.
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Новое оружие РоссииРоссияЗРС С-350 "Витязь"Южный военный округБезопасность
 
 
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