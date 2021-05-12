https://ria.ru/20210512/s-350-1731864791.html

Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО

Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО

Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 "Витязь" поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:16

2021-05-12T00:16

2021-05-12T00:16

новое оружие россии

россия

зрс с-350 "витязь"

южный военный округ

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 "Витязь" поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников."В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями", - сказал он газете "Военный вестник Юга России".Дворников добавил, что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец.В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.

https://ria.ru/20210421/putin-1729280723.html

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россия, зрс с-350 "витязь", южный военный округ, безопасность