Дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500, сообщил Генштаб - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 18.12.2025 (обновлено: 17:18 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/genshtab-2062986960.html
Дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500, сообщил Генштаб - РИА Новости, 18.12.2025
Первую дивизию ПВО-ПРО, оснащенную зенитной ракетной системой С-500, сформировали в воздушно-космических силах России, заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:12:00+03:00
2025-12-18T17:18:00+03:00
россия
воздушно-космические силы россии
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
россия, воздушно-космические силы россии, с-500 (зенитный ракетный комплекс), безопасность, валерий герасимов
Россия, Воздушно-космические силы России, С-500 (зенитный ракетный комплекс), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов
Дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500, сообщил Генштаб

Генштаб: сформированная в ВКС дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Новейшая зенитная ракетная система С-500
Новейшая зенитная ракетная система С-500 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Новейшая зенитная ракетная система С-500. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первую дивизию ПВО-ПРО, оснащенную зенитной ракетной системой С-500, сформировали в воздушно-космических силах России, заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
"Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны сформирована дивизия ПВО-ПРО, оснащенная зенитной ракетной системой С-500", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
Специальная военная операция на Украине
Россия
Воздушно-космические силы России
С-500 (зенитный ракетный комплекс)
Безопасность
Валерий Герасимов
 
 
Заголовок открываемого материала