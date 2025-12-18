https://ria.ru/20251218/genshtab-2062986960.html
Дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500, сообщил Генштаб
Дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500, сообщил Генштаб - РИА Новости, 18.12.2025
Дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500, сообщил Генштаб
Первую дивизию ПВО-ПРО, оснащенную зенитной ракетной системой С-500, сформировали в воздушно-космических силах России, заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:12:00+03:00
2025-12-18T17:12:00+03:00
2025-12-18T17:18:00+03:00
россия
воздушно-космические силы россии
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785278233_502:520:1675:1180_1920x0_80_0_0_4ee8f33c8269c42492accf888562f658.jpg
https://ria.ru/20251218/dimitrov-2062985102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785278233_303:0:1876:1180_1920x0_80_0_0_1a5963a970e8f37c38cca638022b37a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, с-500 (зенитный ракетный комплекс), безопасность, валерий герасимов
Россия, Воздушно-космические силы России, С-500 (зенитный ракетный комплекс), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов
Дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500, сообщил Генштаб
Генштаб: сформированная в ВКС дивизия ПВО-ПРО оснащена системой С-500