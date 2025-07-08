https://ria.ru/20250708/ssha-2027981588.html
Стало известно, во сколько обойдутся пошлины Трампа азиатским экспортерам
Стало известно, во сколько обойдутся пошлины Трампа азиатским экспортерам - РИА Новости, 08.07.2025
Стало известно, во сколько обойдутся пошлины Трампа азиатским экспортерам
Утвержденные президентом США Дональдом Трампом пошлины против ряда стран Восточной и Юго-Восточной Азии обойдутся местным экспортерам почти в 94,3 миллиарда... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:25:00+03:00
2025-07-08T17:25:00+03:00
2025-07-08T17:25:00+03:00
экономика
япония
южная корея
малайзия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Утвержденные президентом США Дональдом Трампом пошлины против ряда стран Восточной и Юго-Восточной Азии обойдутся местным экспортерам почти в 94,3 миллиарда долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%). При этом для ряда товаров действуют исключения - на них действие американских "взаимных" пошлин не распространяется. Так, по итогам 2024 года суммарный импорт США из некоторых стран Восточной и Юго-Восточной Азии составил 446,3 миллиарда долларов. С учетом вычета товаров-исключений, импорт из рассматриваемых стран за 2024 год составил 341,4 миллиарда долларов. В частности, отгрузки из Японии составили 124,6 миллиарда долларов, Южной Кореи - 99,3 миллиарда, Таиланда - 43 миллиарда, Малайзии - 26,9 миллиарда, Индонезии - 25,6 миллиарда, Камбоджи - 12,2 миллиарда долларов, Бангладеша - 8,3 миллиарда, Лаоса - 706,6 миллиона и Мьянмы - 649,1 миллиона долларов. Таким образом, действие пошлин для экспортеров этих азиатских стран обойдется суммарно в 94,3 миллиарда долларов в год. Пропорционально наибольший размер тарифов пришелся на Японию (31,2 миллиарда долларов), Южную Корею (24,8 миллиарда) и Таиланд (15,5 миллиарда долларов). Следом расположились Индонезия, Малайзия, Камбоджа и Бангладеш, чьи товары подорожают из-за пошлин на 8,2 миллиарда, 6,7 миллиарда, 4,4 миллиарда и 2,9 миллиарда долларов соответственно. Пропорционально наименьшее пошлинное бремя лежит на Лаосе - 282,7 миллиона долларов и на Мьянме - 259,7 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009238587.html
https://ria.ru/20250708/poshliny-2027980303.html
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011482423.html
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экономика, япония, южная корея, малайзия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, Япония, Южная Корея, Малайзия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Стало известно, во сколько обойдутся пошлины Трампа азиатским экспортерам
Пошлины Трампа обойдутся азиатским экспортерам в 94,3 миллиарда долларов в год
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Утвержденные президентом США Дональдом Трампом пошлины против ряда стран Восточной и Юго-Восточной Азии обойдутся местным экспортерам почти в 94,3 миллиарда долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих оказались Япония
(размер пошлины 25%), Южная Корея
(25%), Казахстан
(25%), Малайзия
(25%), Тунис
(25%), Босния и Герцеговина
(30%), ЮАР
(30%), Индонезия
(32%), Сербия
(35%), Бангладеш
(35%), Таиланд
(36%), Камбоджа
(36%), Лаос
(40%) и Мьянма
(40%).
При этом для ряда товаров действуют исключения - на них действие американских "взаимных" пошлин не распространяется.
Так, по итогам 2024 года суммарный импорт США
из некоторых стран Восточной и Юго-Восточной Азии
составил 446,3 миллиарда долларов. С учетом вычета товаров-исключений, импорт из рассматриваемых стран за 2024 год составил 341,4 миллиарда долларов.
В частности, отгрузки из Японии составили 124,6 миллиарда долларов, Южной Кореи - 99,3 миллиарда, Таиланда - 43 миллиарда, Малайзии - 26,9 миллиарда, Индонезии - 25,6 миллиарда, Камбоджи - 12,2 миллиарда долларов, Бангладеша - 8,3 миллиарда, Лаоса - 706,6 миллиона и Мьянмы - 649,1 миллиона долларов.
Таким образом, действие пошлин для экспортеров этих азиатских стран обойдется суммарно в 94,3 миллиарда долларов в год. Пропорционально наибольший размер тарифов пришелся на Японию (31,2 миллиарда долларов), Южную Корею (24,8 миллиарда) и Таиланд (15,5 миллиарда долларов).
Следом расположились Индонезия, Малайзия, Камбоджа и Бангладеш, чьи товары подорожают из-за пошлин на 8,2 миллиарда, 6,7 миллиарда, 4,4 миллиарда и 2,9 миллиарда долларов соответственно. Пропорционально наименьшее пошлинное бремя лежит на Лаосе - 282,7 миллиона долларов и на Мьянме - 259,7 миллиона долларов.