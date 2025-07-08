https://ria.ru/20250708/poshliny-2027996310.html

Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа

Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа - РИА Новости, 08.07.2025

Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины обойдутся странам, на которые они направлены, более чем в 97 миллиардов долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:10:00+03:00

2025-07-08T18:10:00+03:00

2025-07-08T18:56:00+03:00

сша

япония

южная корея

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины обойдутся странам, на которые они направлены, более чем в 97 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости.Местные экспортеры потеряют:Таким образом, экспортерам из Восточной и Юго-Восточной Азии пошлины обойдутся почти в 94,3 миллиарда долларов в год, африканский бизнес потеряет почти три миллиарда, балканские предприниматели — минимум 318,4 миллиона.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.

https://ria.ru/20250708/poshliny-2027992051.html

https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html

сша

япония

южная корея

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сша, япония, южная корея, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире