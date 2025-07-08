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Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа - РИА Новости, 08.07.2025
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18:10 08.07.2025 (обновлено: 18:56 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/poshliny-2027996310.html
Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа
Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа - РИА Новости, 08.07.2025
Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа
Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины обойдутся странам, на которые они направлены, более чем в 97 миллиардов долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:10:00+03:00
2025-07-08T18:56:00+03:00
сша
япония
южная корея
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины обойдутся странам, на которые они направлены, более чем в 97 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости.Местные экспортеры потеряют:Таким образом, экспортерам из Восточной и Юго-Восточной Азии пошлины обойдутся почти в 94,3 миллиарда долларов в год, африканский бизнес потеряет почти три миллиарда, балканские предприниматели — минимум 318,4 миллиона.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
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сша
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сша, япония, южная корея, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Япония, Южная Корея, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире

Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины обойдутся странам, на которые они направлены, более чем в 97 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости.
Местные экспортеры потеряют:

Накануне Трамп отправил этим странам уведомления о повышении для них импортных пошлин с 1 августа 2025 года. При этом нововведение не затронет многие категории товаров, так как они попадают в список исключений, утвержденный США.

Таким образом, экспортерам из Восточной и Юго-Восточной Азии пошлины обойдутся почти в 94,3 миллиарда долларов в год, африканский бизнес потеряет почти три миллиарда, балканские предприниматели — минимум 318,4 миллиона.
Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
США уведомят о новых импортных пошлинах в ближайшее время, заявил Трамп
Вчера, 17:52

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.
Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
7 июля, 23:39
 
СШАЯпонияЮжная КореяДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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