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Новые пошлины Трампа обойдутся ЮАР и Тунису в 2,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 08.07.2025
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17:22 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/poshliny-2027980940.html
Новые пошлины Трампа обойдутся ЮАР и Тунису в 2,7 миллиарда долларов
Новые пошлины Трампа обойдутся ЮАР и Тунису в 2,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 08.07.2025
Новые пошлины Трампа обойдутся ЮАР и Тунису в 2,7 миллиарда долларов
Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся экспортерам из ЮАР минимум в 2,7 миллиарда долларов, а... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:22:00+03:00
2025-07-08T17:22:00+03:00
тунис (страна)
юар
япония
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся экспортерам из ЮАР минимум в 2,7 миллиарда долларов, а поставщикам из Туниса - в 275,6 миллиона долларов в год, подсчитало РИА Новости. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%). При этом для ряда товаров действуют исключения - на них действие пошлин не распространяется. С учетом товаров-исключений импорт товаров из ЮАР в США в прошлом году, согласно данным американского таможенного ведомства, составил 9,076 миллиарда долларов, что, принимая во внимание пошлину в 30%, создает бремя для экспортеров из этой страны в размере 2,7 миллиарда долларов. А отгрузки товаров из Туниса за этот же период составили 1,102 миллиарда долларов, таким образом означая 275,6 миллиона долларов в виде торговых пошлин для поставщиков на американский рынок из этой африканской страны.
https://ria.ru/20250708/kazahstan-2027815700.html
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тунис (страна), юар, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Тунис (страна), ЮАР, Япония, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Новые пошлины Трампа обойдутся ЮАР и Тунису в 2,7 миллиарда долларов

Новые торговые пошлины Трампа обойдутся ЮАР и Тунису в почти 3 млрд долларов

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся экспортерам из ЮАР минимум в 2,7 миллиарда долларов, а поставщикам из Туниса - в 275,6 миллиона долларов в год, подсчитало РИА Новости.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).
При этом для ряда товаров действуют исключения - на них действие пошлин не распространяется. С учетом товаров-исключений импорт товаров из ЮАР в США в прошлом году, согласно данным американского таможенного ведомства, составил 9,076 миллиарда долларов, что, принимая во внимание пошлину в 30%, создает бремя для экспортеров из этой страны в размере 2,7 миллиарда долларов.
А отгрузки товаров из Туниса за этот же период составили 1,102 миллиарда долларов, таким образом означая 275,6 миллиона долларов в виде торговых пошлин для поставщиков на американский рынок из этой африканской страны.
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