Стало известно, во сколько обойдутся пошлины Трампа балканским экспортерам
Новые пошлины Трампа обойдутся балканским экспортерам в 318,4 млн долларов в год
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся сербским экспортерам минимум в 267 миллионов долларов в год, а поставщикам из Боснии и Герцеговины - в 51,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих стран оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).
При этом для ряда товаров действуют исключения - на них действие пошлин не распространяется. С учетом товаров-исключений импорт товаров из Сербии в США в прошлом году, согласно данным американского таможенного ведомства, составил 763 миллиона долларов, что, принимая во внимание 35%-ный тариф, создает бремя для экспортеров из этой страны в размере 267 миллионов долларов.
А отгрузки товаров из Боснии и Герцеговины за этот же период составили 171,2 миллиона долларов, означая 51,4 миллиона долларов в виде торговых пошлин для поставщиков на американский рынок из этой балканской страны.