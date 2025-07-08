https://ria.ru/20250708/poshliny-2027980303.html

Стало известно, во сколько обойдутся пошлины Трампа балканским экспортерам

Стало известно, во сколько обойдутся пошлины Трампа балканским экспортерам - РИА Новости, 08.07.2025

Стало известно, во сколько обойдутся пошлины Трампа балканским экспортерам

Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся сербским экспортерам минимум в 267 миллионов долларов в год, а... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:21:00+03:00

2025-07-08T17:21:00+03:00

2025-07-08T17:21:00+03:00

экономика

босния и герцеговина

сербия

дональд трамп

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся сербским экспортерам минимум в 267 миллионов долларов в год, а поставщикам из Боснии и Герцеговины - в 51,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих стран оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%). При этом для ряда товаров действуют исключения - на них действие пошлин не распространяется. С учетом товаров-исключений импорт товаров из Сербии в США в прошлом году, согласно данным американского таможенного ведомства, составил 763 миллиона долларов, что, принимая во внимание 35%-ный тариф, создает бремя для экспортеров из этой страны в размере 267 миллионов долларов. А отгрузки товаров из Боснии и Герцеговины за этот же период составили 171,2 миллиона долларов, означая 51,4 миллиона долларов в виде торговых пошлин для поставщиков на американский рынок из этой балканской страны.

https://ria.ru/20250708/poshliny-2027840248.html

https://ria.ru/20250708/ssha-2027815960.html

босния и герцеговина

сербия

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экономика, босния и герцеговина, сербия, дональд трамп