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Никитин подтвердил сроки подготовки обоснований для ВСМ - РИА Новости, 08.07.2025
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14:19 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027900796.html
Никитин подтвердил сроки подготовки обоснований для ВСМ
Никитин подтвердил сроки подготовки обоснований для ВСМ - РИА Новости, 08.07.2025
Никитин подтвердил сроки подготовки обоснований для ВСМ
Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:19:00+03:00
2025-07-08T14:19:00+03:00
технологии
россия
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санкт-петербург
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в стране к весне 2026 года. "Наш президент совсем недавно поставил задачу: по всем планируемым маршрутам движения высокоскоростного транспорта подготовить технико-экономическое обоснование. К весне мы должны это сделать, и мы это безусловно сделаем", - сказал Никитин, выступая в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. В начале июля вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам остальных ВСМ в РФ, которые планируется строить после первой такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
https://ria.ru/20250702/vsm-2026834657.html
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технологии, россия, москва, санкт-петербург, андрей никитин (политик), госдума рф
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ
Никитин подтвердил сроки подготовки обоснований для ВСМ

Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в стране к весне 2026 года.
"Наш президент совсем недавно поставил задачу: по всем планируемым маршрутам движения высокоскоростного транспорта подготовить технико-экономическое обоснование. К весне мы должны это сделать, и мы это безусловно сделаем", - сказал Никитин, выступая в Госдуме.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери
2 июля, 22:47
Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ.
В начале июля вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам остальных ВСМ в РФ, которые планируется строить после первой такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту
Вчера, 12:46
 
ТехнологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургАндрей Никитин (политик)Госдума РФ
 
 
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