https://ria.ru/20250708/mishustin-2027870519.html

Мишустин осмотрел выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Мишустин осмотрел выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин осмотрел выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами делегаций осмотрел стенды международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, передает... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:49:00+03:00

2025-07-08T12:49:00+03:00

2025-07-08T15:59:00+03:00

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технологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами делегаций осмотрел стенды международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.В осмотре выставки также приняли участие первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России. В 2025 году выставка представлена разделами "Машиностроение и компоненты", "Промышленная автоматизация", "Металлургия и производство материалов", "Производственные технологии", "Цифровые технологии", "Технологии для города", "Услуги для промышленности".В частности, как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой правительства РФ к мероприятию, на "Иннопроме" размещен стенд национального центра "Россия". Здесь представлена экспозиция Универмаг "Россия", посвященная теме дома и домашнего очага. Ее основу составляют товары, полностью произведенные в России. Всего в экспозиции принимают участие 90 производителей из 46 регионов России.Страна-партнер "Иннопрома-2025" Саудовская Аравия организовала на выставке стенд, оформленный в виде высокотехнологичного современного пространства. Он посвящен теме инвестиционного потенциала королевства и продукции национальных производителей.На национальной экспозиции Белоруссии представлены модели низкопольного трамвая, электробусов, седельного тягача МАЗ. Стенд группы "Синара" посвящен модели высокоскоростного поезда, общей вместимостью 455 пассажиров. Поезд будет оснащен комплексом машинного зрения, средствами дистанционного управления, устройствами интервального регулирования и цифрового управления.Татарстан на своем стенде представил продукцию автомобильного завода "Соллерс", который действует в особой экономической зоне "Алабуга" (расположена рядом с городом Елабуга), в том числе автомобиль Sollers SP7. Компания как раз сегодня запустила производство этого минивэна по технологии полного цикла, уточнив, что старт продаж запланирован на осень 2025 года.Мишустину презентовали новый автомобиль и рассказали о реализации долгосрочной стратегии сотрудничества "Соллерса" с зарубежными партнерами. Премьер поздравил с выпуском нового минивэна и отметил: "Мы надеемся на то, что автомобиль понравится нашим пользователям, россиянам"."Я знаю, как в Татарстане относятся к развитию, в том числе промышленности, и, конечно же, Елабуга сегодня как особая экономическая зона со всеми элементами современного профессионального производства показывает замечательный результат, это один из примеров, в том числе, в отечественном автомобилестроении с партнерами", - сказал глава правительства, добавив, что локализация производства развивает отечественный автопром.Кроме того, на "Иннопроме" представлен первый российский пятисекционный трамвайный вагон, который создали "Трансмашхолдинг" и "ПК Транспортные системы". На стратегической сессии премьер отметил, что трамвай вместительный и комфортный, площадки для его производства разместились в Твери, Санкт-Петербурге, Энгельсе, и скоро этот инновационный транспорт можно будет увидеть на улицах российских городов.

https://ria.ru/20250708/samolet-2027869615.html

https://ria.ru/20250707/innoprom-2027161547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, белоруссия, казахстан, евразийская экономическая комиссия, минский автомобильный завод, соллерс, иннопром