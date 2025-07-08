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Китай обвинил США в протекционизме
Китай обвинил США в протекционизме - РИА Новости, 08.07.2025
Китай обвинил США в протекционизме
Победителей в торговых войнах нет, а протекционизм вредит интересам всех сторон, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:30:00+03:00
2025-07-08T12:30:00+03:00
2025-07-08T17:37:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Победителей в торговых войнах нет, а протекционизм вредит интересам всех сторон, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа пошлин в отношении многих торговых партнеров Вашингтона. Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Малайзию, Тунис, Сербию, Индонезию, ЮАР. "Позиция Китая по вопросу таможенных пошлин последовательна и предельно ясна. В тарифных и торговых войнах нет победителей, а протекционизм вредит интересам всех сторон", - заявила Мао Нин. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, мао нин, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Мао Нин, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай обвинил США в протекционизме
МИД КНР: побед в торговых войнах нет, протекционизм вредит интересам всех сторон