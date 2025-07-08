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Эксперт оценила последствия от новых пошлин США - РИА Новости, 08.07.2025
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22:15 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ekspert-2028029537.html
Эксперт оценила последствия от новых пошлин США
Эксперт оценила последствия от новых пошлин США - РИА Новости, 08.07.2025
Эксперт оценила последствия от новых пошлин США
Новые американские пошлины на товары из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ударят по американским потребителям, так как многие важные для... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:15:00+03:00
2025-07-08T22:15:00+03:00
сша
малайзия
таиланд
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Новые американские пошлины на товары из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ударят по американским потребителям, так как многие важные для США товары поступают в страну именно из этих стран, сказала РИА Новости доцент кафедры международных отношений и прав человека Университета Малайи Ку Ин Хои. "По иронии, эти пошлины, скорее нанесут ущерб американским потребителям и бизнесу, нежели принесут пользу. Товары, импортируемые из стран АСЕАН, такие как одежда и электроника, являются неотъемлемой частью потребления и производства в США. Кроме того, многие американские компании перенесли производство из Китая в Юго-Восточную Азию в ответ на пошлины, введённые при первом сроке Трампа. Новые пошлины по сути наказывают этот переход и создают дополнительную неопределённость в глобальных цепочках поставок," - сказала эксперт. При этом профессор указала, что степень воздействия на страны АСЕАН будет различаться. По её словам, Вьетнам, Малайзия и Таиланд, скорее всего, испытают основной удар от пошлин, поскольку это экспортоориентированные экономики. "В то же время для таких стран, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, последствия будут более отраслевыми — особенно в таких секторах, как производство одежды и обуви. Но последствия всё равно будут значительными, поскольку эти отрасли трудоёмкие и составляют основу занятости и поступлений иностранной валюты. Важно также отметить, что у этих меньших экономик меньше возможностей смягчить эффект от потрясений извне", — добавила эксперт. Она также подчеркнула, что новые пошлины подрывают усилия АСЕАН по укреплению своего имиджа стабильного экономического центра со своими правилами и могут вынудить страны пересмотреть свою чрезмерную зависимость от рынка США. "На самом деле многие государства АСЕАН уже начали укреплять торговые связи с другими экономиками, чтобы застраховаться от подобных экономических потрясений. Так что несмотря на болезненные последствия, пошлины также стимулируют продолжающийся пересмотр политики в сторону диверсификации", — добавила она. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих стран оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).
https://ria.ru/20250408/ssha-2009955711.html
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малайзия
таиланд
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сша, малайзия, таиланд, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Малайзия, Таиланд, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт оценила последствия от новых пошлин США

Доцент Ку Ин Хои: пошлины на товары из стран АСЕАН ударят по потребителям США

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Новые американские пошлины на товары из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ударят по американским потребителям, так как многие важные для США товары поступают в страну именно из этих стран, сказала РИА Новости доцент кафедры международных отношений и прав человека Университета Малайи Ку Ин Хои.
"По иронии, эти пошлины, скорее нанесут ущерб американским потребителям и бизнесу, нежели принесут пользу. Товары, импортируемые из стран АСЕАН, такие как одежда и электроника, являются неотъемлемой частью потребления и производства в США. Кроме того, многие американские компании перенесли производство из Китая в Юго-Восточную Азию в ответ на пошлины, введённые при первом сроке Трампа. Новые пошлины по сути наказывают этот переход и создают дополнительную неопределённость в глобальных цепочках поставок," - сказала эксперт.
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При этом профессор указала, что степень воздействия на страны АСЕАН будет различаться. По её словам, Вьетнам, Малайзия и Таиланд, скорее всего, испытают основной удар от пошлин, поскольку это экспортоориентированные экономики.
"В то же время для таких стран, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, последствия будут более отраслевыми — особенно в таких секторах, как производство одежды и обуви. Но последствия всё равно будут значительными, поскольку эти отрасли трудоёмкие и составляют основу занятости и поступлений иностранной валюты. Важно также отметить, что у этих меньших экономик меньше возможностей смягчить эффект от потрясений извне", — добавила эксперт.
Она также подчеркнула, что новые пошлины подрывают усилия АСЕАН по укреплению своего имиджа стабильного экономического центра со своими правилами и могут вынудить страны пересмотреть свою чрезмерную зависимость от рынка США.
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"На самом деле многие государства АСЕАН уже начали укреплять торговые связи с другими экономиками, чтобы застраховаться от подобных экономических потрясений. Так что несмотря на болезненные последствия, пошлины также стимулируют продолжающийся пересмотр политики в сторону диверсификации", — добавила она.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих стран оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).
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