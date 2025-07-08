https://ria.ru/20250708/ekspert-2028029537.html

Эксперт оценила последствия от новых пошлин США

Эксперт оценила последствия от новых пошлин США - РИА Новости, 08.07.2025

Эксперт оценила последствия от новых пошлин США

Новые американские пошлины на товары из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ударят по американским потребителям, так как многие важные для... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:15:00+03:00

2025-07-08T22:15:00+03:00

2025-07-08T22:15:00+03:00

сша

малайзия

таиланд

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Новые американские пошлины на товары из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ударят по американским потребителям, так как многие важные для США товары поступают в страну именно из этих стран, сказала РИА Новости доцент кафедры международных отношений и прав человека Университета Малайи Ку Ин Хои. "По иронии, эти пошлины, скорее нанесут ущерб американским потребителям и бизнесу, нежели принесут пользу. Товары, импортируемые из стран АСЕАН, такие как одежда и электроника, являются неотъемлемой частью потребления и производства в США. Кроме того, многие американские компании перенесли производство из Китая в Юго-Восточную Азию в ответ на пошлины, введённые при первом сроке Трампа. Новые пошлины по сути наказывают этот переход и создают дополнительную неопределённость в глобальных цепочках поставок," - сказала эксперт. При этом профессор указала, что степень воздействия на страны АСЕАН будет различаться. По её словам, Вьетнам, Малайзия и Таиланд, скорее всего, испытают основной удар от пошлин, поскольку это экспортоориентированные экономики. "В то же время для таких стран, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, последствия будут более отраслевыми — особенно в таких секторах, как производство одежды и обуви. Но последствия всё равно будут значительными, поскольку эти отрасли трудоёмкие и составляют основу занятости и поступлений иностранной валюты. Важно также отметить, что у этих меньших экономик меньше возможностей смягчить эффект от потрясений извне", — добавила эксперт. Она также подчеркнула, что новые пошлины подрывают усилия АСЕАН по укреплению своего имиджа стабильного экономического центра со своими правилами и могут вынудить страны пересмотреть свою чрезмерную зависимость от рынка США. "На самом деле многие государства АСЕАН уже начали укреплять торговые связи с другими экономиками, чтобы застраховаться от подобных экономических потрясений. Так что несмотря на болезненные последствия, пошлины также стимулируют продолжающийся пересмотр политики в сторону диверсификации", — добавила она. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди этих стран оказались Япония (размер пошлины 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).

https://ria.ru/20250408/ssha-2009955711.html

https://ria.ru/20250410/asean-2010407442.html

https://ria.ru/20250403/indonezija-2009165766.html

сша

малайзия

таиланд

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сша, малайзия, таиланд, введение трампом пошлин на импорт, в мире