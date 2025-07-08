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Подведены итоги V сезона премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 08.07.2025
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12:04 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ekologiya--2027860525.html
Подведены итоги V сезона премии "Экология – дело каждого"
Подведены итоги V сезона премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 08.07.2025
Подведены итоги V сезона премии "Экология – дело каждого"
Итоги пятого сезона международной премии "Экология – дело каждого" стали известны, в этом году участники подали свыше 110 тысяч заявок, сообщила глава... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:04:00+03:00
2025-07-08T12:04:00+03:00
россия
египет
шри-ланка
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Итоги пятого сезона международной премии "Экология – дело каждого" стали известны, в этом году участники подали свыше 110 тысяч заявок, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она отметила, что в рамках юбилейного сезона премии дети и молодежь со всего мира предложили инновационные проекты, творческие работы и просветительские инициативы, направленные на сохранение природы. В этом году к премии впервые присоединились участники из 17 новых стран. Наибольшую активность среди зарубежных участников показали представители Египта, Шри-Ланки, Венесуэлы, Белоруссии и Молдавии. В проекте участвовали представители всех регионов России. В топ-10 самых активных вошли Саратовская область, Республика Татарстан, Пермский край, Смоленская, Пензенская, Белгородская, Тульская области, Удмуртская Республика, Рязанская и Псковская области. Жюри определило 126 победителей из 43 российских регионов и еще восьми зарубежных государств, а также более 750 призеров. Гран-при премии получил 17-летний Николай Петренкин из Москвы с проектом "CleanCube Technology – технология очистки околоземной орбиты Земли". Его работа предлагает концепцию использования наноспутников для удаления космического мусора. Разработанные инженерные макеты и модель материнского корабля уже прошли технические испытания. Помимо экологической миссии, аппарат может применяться для мониторинга лесных пожаров и атмосферного загрязнения. "Пять лет назад мы запустили премию “Экология – дело каждого” с простой, но важной целью – дать возможность детям и молодежи со всего мира высказаться в защиту природы. Сегодня, подводя итоги юбилейного сезона, я уверенно могу сказать: мы гордимся этим проектом! Свыше 320 тысяч заявок из 95 стран – это не только идеи, но и готовые технологические решения в защиту экологии. Особую благодарность хочу выразить педагогам и наставникам, которые вдохновляют детей на творчество. Спасибо родителям, поддерживающим юных экологов. Отдельное спасибо жюри, которому пришлось делать невероятно сложный выбор среди тысяч достойных работ! Дорогие участники! Каждая ваша работа – это вклад в будущее нашей планеты. Те, кто сегодня в 9 лет рисует плакаты в защиту животных, через 20 лет будут принимать важные экологические решения. Спасибо всем, кто был с нами эти пять сезонов. Вместе мы делаем мир чище и добрее!" – сказала Радионова, ее слова приводит пресс-центр премии. В этом году на конкурс поступили в 19 раз больше заявок, чем в первом сезоне. Из-за большого количества работ жюри присудило по несколько вторых и третьих мест. В четырех номинациях были определены более чем по три победителя в каждой возрастной категории. Наиболее острая борьба развернулась в номинациях "Экопроект" и "Поколение будущего", где участники представили реальные инженерные решения и социальные инициативы. В номинации "Экопроект" в возрастной категории 14–18 лет первое место занял 15-летний Станислав Мирошник из Амурской области с проектом "Матрешка" – инновационным локомотивом на экологичном топливе с многофункциональным тендером для перевозки и производства водорода. Командные и просветительские проекты отметили и в номинации "Экосоюз", где участвуют школы, училища, институты, другие образовательные учреждения и кружки. Первое место завоевал Областной технолицей имени В.И. Долгих (Московская область) за комплекс экопросветительских мероприятий. Лицеисты проводят экоквизы, марафоны и занятия для младших школьников, активно вовлекая их в природоохранную деятельность. За все время существования премии свыше 8 тысяч заявок поступило от детей с особенностями здоровья, а также воспитанников интернатов, приютов и детских домов. В пятом сезоне 3,5 тысячи таких работ были представлены на конкурс. Радионова поблагодарила всех участников, партнеров и членов жюри за вклад в развитие экологической культуры. В пресс-центре напомнили, что премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. С начала реализации проекта более 700 детей отдохнули в детских оздоровительных учреждениях на Байкале и Черном море.
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россия, египет, шри-ланка, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология
Россия, Египет, Шри-Ланка, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экология
Подведены итоги V сезона премии "Экология – дело каждого"

Стали известны победители V сезона премии "Экология – дело каждого"

© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого"Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого"
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Итоги пятого сезона международной премии "Экология – дело каждого" стали известны, в этом году участники подали свыше 110 тысяч заявок, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она отметила, что в рамках юбилейного сезона премии дети и молодежь со всего мира предложили инновационные проекты, творческие работы и просветительские инициативы, направленные на сохранение природы.
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В этом году к премии впервые присоединились участники из 17 новых стран. Наибольшую активность среди зарубежных участников показали представители Египта, Шри-Ланки, Венесуэлы, Белоруссии и Молдавии. В проекте участвовали представители всех регионов России. В топ-10 самых активных вошли Саратовская область, Республика Татарстан, Пермский край, Смоленская, Пензенская, Белгородская, Тульская области, Удмуртская Республика, Рязанская и Псковская области.
Жюри определило 126 победителей из 43 российских регионов и еще восьми зарубежных государств, а также более 750 призеров. Гран-при премии получил 17-летний Николай Петренкин из Москвы с проектом "CleanCube Technology – технология очистки околоземной орбиты Земли". Его работа предлагает концепцию использования наноспутников для удаления космического мусора. Разработанные инженерные макеты и модель материнского корабля уже прошли технические испытания. Помимо экологической миссии, аппарат может применяться для мониторинга лесных пожаров и атмосферного загрязнения.
"Пять лет назад мы запустили премию “Экология – дело каждого” с простой, но важной целью – дать возможность детям и молодежи со всего мира высказаться в защиту природы. Сегодня, подводя итоги юбилейного сезона, я уверенно могу сказать: мы гордимся этим проектом! Свыше 320 тысяч заявок из 95 стран – это не только идеи, но и готовые технологические решения в защиту экологии. Особую благодарность хочу выразить педагогам и наставникам, которые вдохновляют детей на творчество. Спасибо родителям, поддерживающим юных экологов. Отдельное спасибо жюри, которому пришлось делать невероятно сложный выбор среди тысяч достойных работ! Дорогие участники! Каждая ваша работа – это вклад в будущее нашей планеты. Те, кто сегодня в 9 лет рисует плакаты в защиту животных, через 20 лет будут принимать важные экологические решения. Спасибо всем, кто был с нами эти пять сезонов. Вместе мы делаем мир чище и добрее!" – сказала Радионова, ее слова приводит пресс-центр премии.
В этом году на конкурс поступили в 19 раз больше заявок, чем в первом сезоне. Из-за большого количества работ жюри присудило по несколько вторых и третьих мест. В четырех номинациях были определены более чем по три победителя в каждой возрастной категории. Наиболее острая борьба развернулась в номинациях "Экопроект" и "Поколение будущего", где участники представили реальные инженерные решения и социальные инициативы.
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В номинации "Экопроект" в возрастной категории 14–18 лет первое место занял 15-летний Станислав Мирошник из Амурской области с проектом "Матрешка" – инновационным локомотивом на экологичном топливе с многофункциональным тендером для перевозки и производства водорода. Командные и просветительские проекты отметили и в номинации "Экосоюз", где участвуют школы, училища, институты, другие образовательные учреждения и кружки. Первое место завоевал Областной технолицей имени В.И. Долгих (Московская область) за комплекс экопросветительских мероприятий. Лицеисты проводят экоквизы, марафоны и занятия для младших школьников, активно вовлекая их в природоохранную деятельность.
За все время существования премии свыше 8 тысяч заявок поступило от детей с особенностями здоровья, а также воспитанников интернатов, приютов и детских домов. В пятом сезоне 3,5 тысячи таких работ были представлены на конкурс. Радионова поблагодарила всех участников, партнеров и членов жюри за вклад в развитие экологической культуры.
В пресс-центре напомнили, что премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. С начала реализации проекта более 700 детей отдохнули в детских оздоровительных учреждениях на Байкале и Черном море.
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