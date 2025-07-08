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Дело о теракте в "Крокусе" поступило в суд

Дело о теракте в "Крокусе" поступило в суд - РИА Новости, 08.07.2025

Дело о теракте в "Крокусе" поступило в суд

Во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:43:00+03:00

2025-07-08T15:43:00+03:00

2025-07-08T15:52:00+03:00

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

крокус

происшествия

россия

москва

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дело поступило, зарегистрировано судом сегодня", - рассказал собеседник агентства.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Следственный комитет объявил о завершении расследования дела 23 июня, в нем 19 обвиняемых. По версии СК, теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России, а его участники состояли в ячейках группировки "Вилаят Хорасан", входящей в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в " Крокус сити холле", а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября 2024 года стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* запрещенная в РФ международная террористическая организация

https://ria.ru/20250630/krokus-2026205743.html

https://ria.ru/20250527/sochi-2019310633.html

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