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Дело о теракте в "Крокусе" поступило в суд - РИА Новости, 08.07.2025
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15:43 08.07.2025 (обновлено: 15:52 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/delo-2027938408.html
Дело о теракте в "Крокусе" поступило в суд
Дело о теракте в "Крокусе" поступило в суд - РИА Новости, 08.07.2025
Дело о теракте в "Крокусе" поступило в суд
Во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:43:00+03:00
2025-07-08T15:52:00+03:00
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
крокус
происшествия
россия
москва
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дело поступило, зарегистрировано судом сегодня", - рассказал собеседник агентства.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Следственный комитет объявил о завершении расследования дела 23 июня, в нем 19 обвиняемых. По версии СК, теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России, а его участники состояли в ячейках группировки "Вилаят Хорасан", входящей в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в " Крокус сити холле", а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября 2024 года стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* запрещенная в РФ международная террористическая организация
https://ria.ru/20250630/krokus-2026205743.html
https://ria.ru/20250527/sochi-2019310633.html
россия
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крокус сити холл, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, крокус, происшествия, россия, москва, красногорск, следственный комитет россии (ск рф)
Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Крокус, Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о теракте в "Крокусе" поступило в суд

Дело о теракте в "Крокусе" поступило в военный суд

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала Крокус Сити Холл в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело поступило, зарегистрировано судом сегодня", - рассказал собеседник агентства.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В ГД расказали об "украинских ушах", торчащих из дела о теракте в "Крокусе"
30 июня, 08:22
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела 23 июня, в нем 19 обвиняемых. По версии СК, теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России, а его участники состояли в ячейках группировки "Вилаят Хорасан", входящей в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в " Крокус сити холле", а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября 2024 года стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* запрещенная в РФ международная террористическая организация
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Крокус Сити ХоллТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио SputnikКрокусПроисшествияРоссияМоскваКрасногорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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