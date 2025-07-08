В Дагестане завершили расследование дела экс-главы Сергокалинского района
СК завершил расследование дела против экс-главы Сергокалинского района Омарова
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года. Тогда в СК сообщали, что он обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы Сергокалинского района и других лиц в совершении преступлений, в зависимости от роли каждого предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 (мошенничество), частью 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 4 статьи 327 (подделка официального документа) УК РФ… Предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", – говорится в сообщении.
По данным следствия, бывший глава Сергокалинского района с июля 2016 года по август 2022 года в сговоре с доверенным лицом и главным редактором местной газеты фиктивно трудоустроил двух местных жителей на должность водителя редакции газеты. Так они похитили бюджетные деньги на сумму более 696 тысяч рублей.
Кроме того, Омаров дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для дальнейшего получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын внесли ложные данные в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, и похитили грант минсельхозпрода Дагестана в размере более 2,9 миллиона рублей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.
После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава района был освобожден от должности.
В настоящее время под следствием также находятся супруга Омарова и его сын Адилпаша. Жена обвиняется в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге в должности заведующей детским садом, сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, он под стражей.
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1 июля, 10:23