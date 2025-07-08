https://ria.ru/20250708/dagestan-2027944019.html

В Дагестане завершили расследование дела экс-главы Сергокалинского района

В Дагестане завершили расследование дела экс-главы Сергокалинского района - РИА Новости, 08.07.2025

В Дагестане завершили расследование дела экс-главы Сергокалинского района

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:57:00+03:00

2025-07-08T15:57:00+03:00

2025-07-08T15:57:00+03:00

происшествия

сергокалинский район

республика дагестан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955379443_79:0:1201:631_1920x0_80_0_0_5085694ff13d1415bfb29d546bcf60e7.jpg

МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года. Тогда в СК сообщали, что он обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы Сергокалинского района и других лиц в совершении преступлений, в зависимости от роли каждого предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 (мошенничество), частью 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 4 статьи 327 (подделка официального документа) УК РФ… Предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", – говорится в сообщении. По данным следствия, бывший глава Сергокалинского района с июля 2016 года по август 2022 года в сговоре с доверенным лицом и главным редактором местной газеты фиктивно трудоустроил двух местных жителей на должность водителя редакции газеты. Так они похитили бюджетные деньги на сумму более 696 тысяч рублей. Кроме того, Омаров дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для дальнейшего получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын внесли ложные данные в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, и похитили грант минсельхозпрода Дагестана в размере более 2,9 миллиона рублей. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава района был освобожден от должности. В настоящее время под следствием также находятся супруга Омарова и его сын Адилпаша. Жена обвиняется в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге в должности заведующей детским садом, сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, он под стражей.

https://ria.ru/20250707/delo-2027641554.html

https://ria.ru/20250701/sekretar-2026458621.html

сергокалинский район

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сергокалинский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия