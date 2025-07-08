https://ria.ru/20250708/balerina-2027982059.html

Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России

Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России - РИА Новости, 08.07.2025

Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России

Австрийка Приска Цайзель, состоящая в труппе Михайловского театра в Петербурге на позиции прима-балерины, получила разрешение на временное проживание в России,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:26:00+03:00

2025-07-08T17:26:00+03:00

2025-07-08T17:26:00+03:00

культура

россия

санкт-петербург

ленинградская область

ирина волк

михайловский театр

культура

австрия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Австрийка Приска Цайзель, состоящая в труппе Михайловского театра в Петербурге на позиции прима-балерины, получила разрешение на временное проживание в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили жительнице Австрии Приске Фелиситас Цайзель разрешение на временное проживание в России", - написала Волк в Telegram-канале. Отмечается, что осенью 2023 года девушка приехала в Россию по приглашению одного из старейших российских музыкальных театров – Михайловского театра Санкт-Петербурга. Вскоре после ее дебюта на сцене она была принята в труппу этого театра на позицию прима-балерины. Прожив в культурной столице полтора года, Цайзель поняла, что хотела бы жить и работать именно в России. В конце мая 2025 года она обратилась в миграционную службу Петербурга для получения разрешения на временное проживание.

https://ria.ru/20250419/razreshenie-2012271882.html

https://ria.ru/20250212/germaniya-1998891970.html

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австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, михайловский театр, культура, австрия, балет