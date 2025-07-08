https://ria.ru/20250708/balerina-2027982059.html
Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России
Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России - РИА Новости, 08.07.2025
Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России
Австрийка Приска Цайзель, состоящая в труппе Михайловского театра в Петербурге на позиции прима-балерины, получила разрешение на временное проживание в России,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:26:00+03:00
2025-07-08T17:26:00+03:00
2025-07-08T17:26:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
ленинградская область
ирина волк
михайловский театр
культура
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027981835_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_056f34eaee9f1017a5967be801e8bd13.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Австрийка Приска Цайзель, состоящая в труппе Михайловского театра в Петербурге на позиции прима-балерины, получила разрешение на временное проживание в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили жительнице Австрии Приске Фелиситас Цайзель разрешение на временное проживание в России", - написала Волк в Telegram-канале. Отмечается, что осенью 2023 года девушка приехала в Россию по приглашению одного из старейших российских музыкальных театров – Михайловского театра Санкт-Петербурга. Вскоре после ее дебюта на сцене она была принята в труппу этого театра на позицию прима-балерины. Прожив в культурной столице полтора года, Цайзель поняла, что хотела бы жить и работать именно в России. В конце мая 2025 года она обратилась в миграционную службу Петербурга для получения разрешения на временное проживание.
https://ria.ru/20250419/razreshenie-2012271882.html
https://ria.ru/20250212/germaniya-1998891970.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027981835_149:0:1277:846_1920x0_80_0_0_aba1b44ec579d8ab6f5d515858fa017a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, михайловский театр, культура, австрия, балет
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк, Михайловский театр, Культура, Австрия, Балет
Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России
Приме Михайловского театра Цайзель дали разрешение на временное проживание в РФ