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Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России - РИА Новости, 08.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:26 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/balerina-2027982059.html
Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России
Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России - РИА Новости, 08.07.2025
Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России
Австрийка Приска Цайзель, состоящая в труппе Михайловского театра в Петербурге на позиции прима-балерины, получила разрешение на временное проживание в России,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:26:00+03:00
2025-07-08T17:26:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
ленинградская область
ирина волк
михайловский театр
культура
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Австрийка Приска Цайзель, состоящая в труппе Михайловского театра в Петербурге на позиции прима-балерины, получила разрешение на временное проживание в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили жительнице Австрии Приске Фелиситас Цайзель разрешение на временное проживание в России", - написала Волк в Telegram-канале. Отмечается, что осенью 2023 года девушка приехала в Россию по приглашению одного из старейших российских музыкальных театров – Михайловского театра Санкт-Петербурга. Вскоре после ее дебюта на сцене она была принята в труппу этого театра на позицию прима-балерины. Прожив в культурной столице полтора года, Цайзель поняла, что хотела бы жить и работать именно в России. В конце мая 2025 года она обратилась в миграционную службу Петербурга для получения разрешения на временное проживание.
https://ria.ru/20250419/razreshenie-2012271882.html
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россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, михайловский театр, культура, австрия, балет
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк, Михайловский театр, Культура, Австрия, Балет
Австрийской балерине выдали разрешение на временное проживание в России

Приме Михайловского театра Цайзель дали разрешение на временное проживание в РФ

© МВД РоссииПриска Фелиситас Цайзель
Приска Фелиситас Цайзель - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© МВД России
Приска Фелиситас Цайзель
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Австрийка Приска Цайзель, состоящая в труппе Михайловского театра в Петербурге на позиции прима-балерины, получила разрешение на временное проживание в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили жительнице Австрии Приске Фелиситас Цайзель разрешение на временное проживание в России", - написала Волк в Telegram-канале.
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Отмечается, что осенью 2023 года девушка приехала в Россию по приглашению одного из старейших российских музыкальных театров – Михайловского театра Санкт-Петербурга. Вскоре после ее дебюта на сцене она была принята в труппу этого театра на позицию прима-балерины.
Прожив в культурной столице полтора года, Цайзель поняла, что хотела бы жить и работать именно в России. В конце мая 2025 года она обратилась в миграционную службу Петербурга для получения разрешения на временное проживание.
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КультураРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьИрина ВолкМихайловский театрКультураАвстрияБалет
 
 
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