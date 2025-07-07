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Никитин справится с работой на посту главы Минтранса, считает Зюганов - РИА Новости, 07.07.2025
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19:46 07.07.2025 (обновлено: 20:05 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/zyuganov-2027765909.html
Никитин справится с работой на посту главы Минтранса, считает Зюганов
Никитин справится с работой на посту главы Минтранса, считает Зюганов - РИА Новости, 07.07.2025
Никитин справится с работой на посту главы Минтранса, считает Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что у фракции КПРФ нет "серьезной претензии" к кандидату на пост главы Минтранса Андрею Никитину, он сумеет... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:46:00+03:00
2025-07-07T20:05:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
геннадий зюганов
кпрф
госдума рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что у фракции КПРФ нет "серьезной претензии" к кандидату на пост главы Минтранса Андрею Никитину, он сумеет принять министерство в очень сложных условиях. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что встречи кандидата на пост главы Минтранса Андрея Никитина с профильным комитетом Госдумы и фракциями пройдут в понедельник. "Да, была (встреча - ред.) ... обстоятельно обсудили все проблемы, вопросы, мы знаем, у него большой послужной список", - сказал он агентству. Зюганов отметил, что у "фракции КПРФ нет к нему серьезной претензии". "В целом, мы считаем, что в данном случае он сумеет принять министерство в очень сложных условиях", - заключил парламентарий. Пресс-служба кабмина сообщала ранее, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html
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россия, андрей никитин (политик), геннадий зюганов, кпрф, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), самоубийство романа старовойта
Россия, Андрей Никитин (политик), Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Самоубийство Романа Старовойта
Никитин справится с работой на посту главы Минтранса, считает Зюганов

Зюганов заявил об отсутствии претензий к кандидату в главы Минтранса Никитину

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что у фракции КПРФ нет "серьезной претензии" к кандидату на пост главы Минтранса Андрею Никитину, он сумеет принять министерство в очень сложных условиях.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что встречи кандидата на пост главы Минтранса Андрея Никитина с профильным комитетом Госдумы и фракциями пройдут в понедельник.
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"Да, была (встреча - ред.) ... обстоятельно обсудили все проблемы, вопросы, мы знаем, у него большой послужной список", - сказал он агентству.
Зюганов отметил, что у "фракции КПРФ нет к нему серьезной претензии".
"В целом, мы считаем, что в данном случае он сумеет принять министерство в очень сложных условиях", - заключил парламентарий.
Пресс-служба кабмина сообщала ранее, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.
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