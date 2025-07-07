https://ria.ru/20250707/zyuganov-2027765909.html

Никитин справится с работой на посту главы Минтранса, считает Зюганов

Никитин справится с работой на посту главы Минтранса, считает Зюганов - РИА Новости, 07.07.2025

Никитин справится с работой на посту главы Минтранса, считает Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что у фракции КПРФ нет "серьезной претензии" к кандидату на пост главы Минтранса Андрею Никитину, он сумеет... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:46:00+03:00

2025-07-07T19:46:00+03:00

2025-07-07T20:05:00+03:00

россия

андрей никитин (политик)

геннадий зюганов

кпрф

госдума рф

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что у фракции КПРФ нет "серьезной претензии" к кандидату на пост главы Минтранса Андрею Никитину, он сумеет принять министерство в очень сложных условиях. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что встречи кандидата на пост главы Минтранса Андрея Никитина с профильным комитетом Госдумы и фракциями пройдут в понедельник. "Да, была (встреча - ред.) ... обстоятельно обсудили все проблемы, вопросы, мы знаем, у него большой послужной список", - сказал он агентству. Зюганов отметил, что у "фракции КПРФ нет к нему серьезной претензии". "В целом, мы считаем, что в данном случае он сумеет принять министерство в очень сложных условиях", - заключил парламентарий. Пресс-служба кабмина сообщала ранее, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html

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