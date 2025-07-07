https://ria.ru/20250707/upravlenie--2027599348.html
В Дагестане упразднили управление по обеспечению деятельности госсекретаря
В Дагестане упразднили управление по обеспечению деятельности госсекретаря - РИА Новости, 07.07.2025
В Дагестане упразднили управление по обеспечению деятельности госсекретаря
Глава Дагестана Сергей Меликов упразднил управление по обеспечению деятельности госсекретаря республики, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:06:00+03:00
2025-07-07T10:06:00+03:00
2025-07-07T10:53:00+03:00
республика дагестан
сергей меликов
махачкала
россия
дагнефтепродукт
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов упразднил управление по обеспечению деятельности госсекретаря республики, сообщила пресс-служба главы региона. В конце июня Меликов на фоне следственных действий в отношении государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова освободил его от должности и уволил с государственной службы. "Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря Дагестана упразднено. Указ об этом подписал Сергей Меликов", – говорится в сообщении.В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что госсекретарь уже находится дома в "свободном статусе".Объединенная пресс-служба судов Дагестана ранее сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.
https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html
https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026484016.html
республика дагестан
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, сергей меликов, махачкала, россия, дагнефтепродукт, общество
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Махачкала, Россия, Дагнефтепродукт, Общество
В Дагестане упразднили управление по обеспечению деятельности госсекретаря
Управление по обеспечению деятельности госсекретаря упразднили в Дагестане