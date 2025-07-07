https://ria.ru/20250707/upravlenie--2027599348.html

В Дагестане упразднили управление по обеспечению деятельности госсекретаря

В Дагестане упразднили управление по обеспечению деятельности госсекретаря - РИА Новости, 07.07.2025

В Дагестане упразднили управление по обеспечению деятельности госсекретаря

Глава Дагестана Сергей Меликов упразднил управление по обеспечению деятельности госсекретаря республики, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:06:00+03:00

2025-07-07T10:06:00+03:00

2025-07-07T10:53:00+03:00

республика дагестан

сергей меликов

махачкала

россия

дагнефтепродукт

общество

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов упразднил управление по обеспечению деятельности госсекретаря республики, сообщила пресс-служба главы региона. В конце июня Меликов на фоне следственных действий в отношении государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова освободил его от должности и уволил с государственной службы. "Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря Дагестана упразднено. Указ об этом подписал Сергей Меликов", – говорится в сообщении.В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что госсекретарь уже находится дома в "свободном статусе".Объединенная пресс-служба судов Дагестана ранее сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.

https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html

https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026484016.html

республика дагестан

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республика дагестан, сергей меликов, махачкала, россия, дагнефтепродукт, общество