https://ria.ru/20250707/sk-2027664943.html

СК проводит проверку по факту гибели экс-директора парка "Роев ручей"

СК проводит проверку по факту гибели экс-директора парка "Роев ручей" - РИА Новости, 07.07.2025

СК проводит проверку по факту гибели экс-директора парка "Роев ручей"

Проверка по факту гибели бывшего директора парка "Роев ручей" Андрея Горбаня проводится в Красноярском крае, мужчина был найден в воскресенье в реке Енисей,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:24:00+03:00

2025-07-07T14:24:00+03:00

2025-07-07T14:25:00+03:00

красноярский край

россия

республика хакасия

роев ручей

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Проверка по факту гибели бывшего директора парка "Роев ручей" Андрея Горбаня проводится в Красноярском крае, мужчина был найден в воскресенье в реке Енисей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "У нас проводится проверка. Тело (Андрея Горбаня – ред.) обнаружено 6 июля на частном причале на территории города Дивногорск, на реке Енисей. Тело находилось в воде без признаков насильственной смерти. В настоящее время назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти", - сказал собеседник. Также, по его словам, предварительно установлено, что Горбань отвозил своих друзей на катере в Красноярск, на обратном пути с ним никого не было. Информация о смерти Андрея Горбаня появилась в воскресенье. Утром в понедельник на официальных страница социальных сетей парка "Роев ручей" была опубликована запись, подтверждающая гибель бывшего директора парка. "Больше 10 лет своей жизни Андрей Вениаминович посвятил парку "Роев ручей". Придя в зоопарк в феврале 2013 года, он поставил задачу улучшить условия содержания животных. При его участии состоялось открытие вольерного комплекса для куньих, завершили работы по декорированию и улучшению вольера для белых медведей, на территории парка открылась новая тематическая территория, появился отдел контактных животных, началось строительство нового вольерного комплекса для белых медведей. Во многом благодаря Андрею Вениаминовичу парк стремительно рос и развивался", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250704/telo--2027111686.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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красноярский край, россия, республика хакасия, роев ручей, следственный комитет россии (ск рф)