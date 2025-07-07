https://ria.ru/20250707/oper-2027723757.html

Как опер Чума объявил войну бандитам 90-х и к чему это привело?

Как опер Чума объявил войну бандитам 90-х и к чему это привело? - РИА Новости, 07.07.2025

Как опер Чума объявил войну бандитам 90-х и к чему это привело?

Лихие 90-е — время, когда преступность в России бушевала практически безнаказанно. Правоохранительная система переживала кризис: нехватка кадров, неразбериха, а РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:26:00+03:00

2025-07-07T18:26:00+03:00

2025-07-07T18:26:00+03:00

россия

санкт-петербург

казахстан

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лихие 90-е — время, когда преступность в России бушевала практически безнаказанно. Правоохранительная система переживала кризис: нехватка кадров, неразбериха, а иногда и откровенная коррупция. Но даже в таких условиях находились те, кто, несмотря на мизерные зарплаты и смертельные риски, продолжал стоять на страже закона. Среди них был Алексей Алексеевич Чумаченко — человек, для которого честь и долг значили больше, чем собственная жизнь.Становление бойцаАлексей родился 5 марта 1963 года в Казахстане. Его дед — герой Великой Отечественной войны, защитник Севастополя, удостоенный звания Героя Советского Союза. В такой семье и воспитание было соответствующим: с детства Алексей занимался спортом, увлекся боевыми искусствами, стал мастером спорта и чемпионом Павлодара по дзюдо.После школы в 1980 году он мечтал о мореходном училище, но судьба распорядилась иначе — пришлось поступать в строительное. Однако уже через год его призвали в армию. Службу проходил в спецназе, демобилизовался в звании старшины. Крепкий, волевой и принципиальный, Алексей выбрал путь борьбы с преступностью. Он переехал в Ленинград и начал службу в ППС. Благодаря упорству и профессионализму быстро стал лучшим сотрудником Ленинского РОВД. Параллельно выступал за сборную ГУВД по легкой атлетике и дзюдо.В 1985 году он женился, вскоре родилась дочь. По некоторым данным, из-за напряженной работы брак в итоге распался. Окончив Школу милиции, Чумаченко получил предложение перейти в "Убойный отдел", ГУВД, по адресу Литейный, 4 — подразделение, занимавшееся расследованием тяжких преступлений. Он согласился. Теперь он был опером. А в стране наступали темные времена."Чумаченко постоянно рвался в бой — за это его и прозвали Чумой. Это был сгусток энергии, готовый в любой момент взорваться", — вспоминал один из его коллег.Кровавая находка21 января 1994 года в пригороде Санкт-Петербурга милиция обнаружила обгоревший микроавтобус "Мазда". Внутри лежали десять трупов — жертв жестокой расправы. Экспертиза показала: людей избивали, а затем расстреляли из автомата Калашникова.Преступление потрясло город. Громкое дело требовало немедленного раскрытия — давление шло сверху: от руководства ГУВД, МВД и даже городских властей. Расследование поручили 2-му "убойному" отделу Уголовного розыска под руководством Александра Малышева. В оперативную группу вошел и Алексей Чумаченко — именно он в итоге стал ключевой фигурой в этом деле.Чумаченко действовал молниеносно. Уже через несколько дней он выяснил, что большинство убитых были сотрудниками фирмы "Молодежный центр" (МЦ). Проследив их перемещения, оперативник вышел на "Москвич", который те использовали. Машину нашли возле офиса "Беркут" на Земледельческой улице.23 февраля Чумаченко в одиночку отправился на проверку. Охранник попытался его остановить, но Алексей мгновенно нейтрализовал его и вошел внутрь. Первое, что бросилось в глаза — пулевые отверстия в стенах. Сомнений не оставалось: здесь происходила перестрелка. Вскоре прибыла подмога — обыск выявил тайник с оружием и боеприпасами. Допрос сотрудников "Беркута" подтвердил: здесь недавно гремели выстрелы — произошла бандитская разборка.Криминальный спектакль с "воскрешением" бандитаЗа кровавой бойней стояла банальная для 90-х история. Два коммерсанта, каждый под крылом своей "крыши" – один под защитой "Молодежного центра", другой под опекой "беркутовцев" – не поделили что-то в дорожном конфликте. На разборку в офис "Беркута" явились девять бойцов "МЦ", где их и настигла пуля.Но в сгоревшей "Мазде" обнаружили десятое тело. Им оказался... Кирилл Баранов – криминальный авторитет, контролировавший Финляндский вокзал. Официальная версия: его случайно застрелили свои же. Родители опознали тело, экспертиза подтвердила. Казалось бы, точка поставлена.Однако вскоре осведомители сообщили Чумаченко шокирующую новость: Баранов жив! Бандит, оказалось, мастерски инсценировал собственную смерть. Оформив фальшивые документы на имя Сергея Виноградова, он устроился в банк – но не для честной жизни. Узнав о предстоящем крупном валютном поступлении, "воскресший" бандит с подельниками, переодевшись в милицейскую форму, провернул дерзкое ограбление.Но триумф был недолгим. Благодаря оперативной работе Чумаченко, уже в конце 1994 года Баранов-Виноградов оказался за решёткой. Этот арест стал одним из многих в карьере Алексея, чьи профессиональные качества и феноменальная работоспособность помогали раскрывать самые запутанные преступления. Однако в 1995 году самому оперативнику предстояло испытать на себе, каково это – оказаться по ту сторону правосудия.Как Чумаченко сам стал "подозреваемым"1995 год стал для Алексея Чумаченко временем тяжелых испытаний. В условиях жесткого противостояния между новообразованным РУБОП и традиционным уголовным розыском (УГРО), лучшие оперативники оказались разменной монетой в ведомственных разборках.7 января 1995 года в элитном доме на Невском проспекте было обнаружено тело коммерсанта Тарабрина. Убийство совершено кортиком, который обычно висел на стене в квартире жертвы. Первыми на место преступления прибыли участковый и... сам Чумаченко, что впоследствии сыграло роковую роль. Выяснилось, что Алексей действительно был знаком с погибшим и даже посещал его квартиру в роковую ночь, но, не получив ответа на звонок, уехал. Эти обстоятельства стали основанием для РУБОПа, стремившегося доказать свою значимость, сделать из оперативника "козла отпущения". В деле начали появляться сомнительные улики, указывающие на причастность Чумаченко.1 декабря 1995 года после внезапного обыска на работе Чумаченко был арестован. Сотрудники РУБОПа не остановились даже перед задержанием его жены, пытаясь получить нужные показания любыми способами. Но коллеги Алексея из УГРО не сдались. Расследуя дело параллельно, они вышли на истинных преступников. Оказалось, убийство совершила знакомая Тарабрина - некая Давиденок с двумя сообщниками. Мотивом стала месть за сорванную ранее попытку ограбления.Когда настоящие убийцы были арестованы, Чумаченко освободили, хотя и оставили под подпиской о невыезде. Вернувшись на службу, Алексей с удвоенной энергией взялся за работу, стремясь не только восстановить свое доброе имя, но и доказать, что настоящий оперативник не сдается даже в самых сложных обстоятельствах.Последний бой майораВ середине 90-х Санкт-Петербург терроризировала жестокая банда, специализировавшаяся на ограблениях валютных трейдеров. Преступники, имея осведомителей в банках, выслеживали предпринимателей, перевозивших крупные суммы, и безжалостно убивали их - за три года они совершили 27 нападений, унеся жизни 19 человек. Несмотря на одинаковый почерк, выстрелы из пистолета ТТ, прокуратура отказывалась признавать серийный характер преступлений.В апреле 1998 года расследование поручили майору Чумаченко. Проанализировав преступления, он вычислил следующую потенциальную жертву - Марго Иванову. 24 апреля Алексей с коллегой Алексеем Денисенко устроили засаду в ее доме. Предупредив жильцов о возможной перестрелке, оперативники упустили момент, когда бандиты вошли в подъезд.При попытке задержания один из преступников открыл огонь. Получив три пулевых ранения, истекающий кровью Чумаченко прикрыл собой раненого напарника и вступил в перестрелку. Его меткие выстрелы убили одного бандита, Громова, второй Виноградов был задержан позже. Но сам майор скончался по пути в больницу. Ему было всего 35 лет.Наградная комиссия МВД, узнав о прошлом уголовном деле против Чумаченко, отказала в звании Героя России. Обоих оперативников наградили орденами Мужества - Алексея посмертно. Его похороны собрали сотни людей - коллег и простых петербуржцев. Церковь не смогла вместить всех желающих проститься с героем.В рабочем дневнике майора осталась пророческая запись: "Жить можно по-разному: долго, коротко. Но для меня всегда было важно не сколько, а важно - как". Эти слова стали эпилогом жизни настоящего оперативника, для которого служба была не работой, а призванием. Чумаченко раскрыл десятки тяжких преступлений, ликвидировал несколько ОПГ и до конца остался верен присяге. Таким оперативникам не ставят памятников, но именно они - настоящие герои невидимого фронта.

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россия, санкт-петербург, казахстан