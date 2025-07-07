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Многодетная мать из Дагестана служит в радиосвязистом в зоне СВО
Многодетная мать из Дагестана служит в радиосвязистом в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2025
Многодетная мать из Дагестана служит в радиосвязистом в зоне СВО
Многодетная мать из Дагестана Ранита Мамедова служит радиосвязистом в разведывательном батальоне в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:59:00+03:00
2025-07-07T16:59:00+03:00
2025-07-07T16:59:00+03:00
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дербентский район
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Многодетная мать из Дагестана Ранита Мамедова служит радиосвязистом в разведывательном батальоне в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте администрации Дербентского района республики. “Мать троих детей из Дагестана защищает Родину в зоне СВО. Дагестанка-военнослужащая Ранита Мамедова принимает участие в спецоперации на Украине. Она служит радиосвязистом в разведывательном батальоне”, – говорится в сообщении. Мамедова – уроженка города Дербента, имеет опыт военной службы. Перед началом военной карьеры получила профессию парикмахера и проживала в Мурманской области. Ее муж также находится на передовой. “В апреле 2022 года погиб брат ее мужа. Несмотря на личные трагедии, Мамедова продолжает службу, демонстрируя высокий профессионализм и мужество. Ее боевые товарищи отмечают ее отвагу и сосредоточенность”, – рассказали в администрации района.
https://ria.ru/20250527/geroy-2019257396.html
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республика дагестан, дербентский район, украина, общество
Республика Дагестан, Дербентский район, Украина, Общество
Многодетная мать из Дагестана служит в радиосвязистом в зоне СВО
Мать 3 детей из Дагестана служит в радиосвязистом в зоне СВО