https://ria.ru/20250707/kirienko-2027640968.html

Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ

Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ - РИА Новости, 07.07.2025

Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ

Представители администрации президента России постоянно посещают съезды крупнейших партий РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о визите... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:50:00+03:00

2025-07-07T12:50:00+03:00

2025-07-07T14:40:00+03:00

политика

россия

московская область (подмосковье)

истринский район

сергей кириенко

дмитрий песков

кпрф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Представители администрации президента России постоянно посещают съезды крупнейших партий РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о визите первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко съезда КПРФ. "Собственно, представители администрации часто посещают съезды крупнейших политических партий Российской Федерации, постоянно посещают", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Съезд прошел в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. Мероприятие посетил Сергей Кириенко. Съезд КПРФ переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ.

https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html

россия

московская область (подмосковье)

истринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, московская область (подмосковье), истринский район, сергей кириенко, дмитрий песков, кпрф