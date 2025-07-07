https://ria.ru/20250707/kirienko-2027640968.html
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ - РИА Новости, 07.07.2025
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ
Представители администрации президента России постоянно посещают съезды крупнейших партий РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о визите... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:50:00+03:00
2025-07-07T12:50:00+03:00
2025-07-07T14:40:00+03:00
политика
россия
московская область (подмосковье)
истринский район
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Представители администрации президента России постоянно посещают съезды крупнейших партий РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о визите первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко съезда КПРФ. "Собственно, представители администрации часто посещают съезды крупнейших политических партий Российской Федерации, постоянно посещают", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Съезд прошел в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. Мероприятие посетил Сергей Кириенко. Съезд КПРФ переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ.
https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, московская область (подмосковье), истринский район, сергей кириенко, дмитрий песков, кпрф
Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, КПРФ
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ
Песков: представители администрации президента постоянно посещают съезды партий