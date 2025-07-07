Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 07.07.2025 (обновлено: 14:40 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kirienko-2027640968.html
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ - РИА Новости, 07.07.2025
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ
Представители администрации президента России постоянно посещают съезды крупнейших партий РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о визите... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:50:00+03:00
2025-07-07T14:40:00+03:00
политика
россия
московская область (подмосковье)
истринский район
сергей кириенко
дмитрий песков
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Представители администрации президента России постоянно посещают съезды крупнейших партий РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о визите первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко съезда КПРФ. "Собственно, представители администрации часто посещают съезды крупнейших политических партий Российской Федерации, постоянно посещают", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Съезд прошел в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. Мероприятие посетил Сергей Кириенко. Съезд КПРФ переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ.
https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html
россия
московская область (подмосковье)
истринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, московская область (подмосковье), истринский район, сергей кириенко, дмитрий песков, кпрф
Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, КПРФ
Песков прокомментировал посещение Кириенко съезда КПРФ

Песков: представители администрации президента постоянно посещают съезды партий

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Представители администрации президента России постоянно посещают съезды крупнейших партий РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о визите первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко съезда КПРФ.
"Собственно, представители администрации часто посещают съезды крупнейших политических партий Российской Федерации, постоянно посещают", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Съезд прошел в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. Мероприятие посетил Сергей Кириенко.
Съезд КПРФ переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ.
Съезд КПРФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования
5 июля, 22:44
 
ПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Истринский районСергей КириенкоДмитрий ПесковКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала