https://ria.ru/20250707/dagestan-2027593309.html
В Дагестане завели дело после гибели ребенка при падении футбольных ворот
В Дагестане завели дело после гибели ребенка при падении футбольных ворот - РИА Новости, 07.07.2025
В Дагестане завели дело после гибели ребенка при падении футбольных ворот
Уголовное дело о халатности возбудили в Дагестане после гибели ребенка в результате падения футбольных ворот, сообщили в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:37:00+03:00
2025-07-07T09:37:00+03:00
2025-07-07T11:57:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
ногайский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Дагестане после гибели ребенка в результате падения футбольных ворот, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили, что 6 июля на стадионе в селе Терекли-Мектеб Ногайского района на мальчика 2019 года рождения упали футбольные ворота. Ребенок погиб. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)… Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц", – говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, россия, ногайский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Ногайский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело после гибели ребенка при падении футбольных ворот
Дело о халатности завели в Дагестане после гибели мальчика из-за падения ворот