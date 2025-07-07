https://ria.ru/20250707/dagestan-2027593309.html

В Дагестане завели дело после гибели ребенка при падении футбольных ворот

В Дагестане завели дело после гибели ребенка при падении футбольных ворот - РИА Новости, 07.07.2025

В Дагестане завели дело после гибели ребенка при падении футбольных ворот

Уголовное дело о халатности возбудили в Дагестане после гибели ребенка в результате падения футбольных ворот, сообщили в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:37:00+03:00

2025-07-07T09:37:00+03:00

2025-07-07T11:57:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

ногайский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Дагестане после гибели ребенка в результате падения футбольных ворот, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили, что 6 июля на стадионе в селе Терекли-Мектеб Ногайского района на мальчика 2019 года рождения упали футбольные ворота. Ребенок погиб. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)… Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240830/vorota-1969606451.html

республика дагестан

россия

ногайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика дагестан, россия, ногайский район, следственный комитет россии (ск рф)