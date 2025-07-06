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При падении футбольных ворот в Дагестане умер ребенок

При падении футбольных ворот в Дагестане умер ребенок - РИА Новости, 06.07.2025

При падении футбольных ворот в Дагестане умер ребенок

Футбольные ворота упали на малолетнего мальчика на стадионе в Ногайском районе Дагестана, ребенок скончался, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:52:00+03:00

2025-07-06T23:52:00+03:00

2025-07-06T23:52:00+03:00

происшествия

республика дагестан

ногайский район

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Футбольные ворота упали на малолетнего мальчика на стадионе в Ногайском районе Дагестана, ребенок скончался, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. "По предварительным данным, 6 июля 2025 года на стадионе в селе Терекли-Мектеб футбольные ворота упали на мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался", – говорится в сообщении. В связи с гибелью мальчика прокуратура Дагестана организовала проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании и эксплуатации объектов спортивно-игровой инфраструктуры.

республика дагестан

ногайский район

россия

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происшествия, республика дагестан, ногайский район, россия