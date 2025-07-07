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Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара - РИА Новости, 07.07.2025
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23:58 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/brazilija-2027794866.html
Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара
Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара - РИА Новости, 07.07.2025
Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара
Страны мира должны постепенно уходить от зависимости от доллара в мировой торговле, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:58:00+03:00
2025-07-07T23:58:00+03:00
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луис инасиу лула да силва
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Страны мира должны постепенно уходить от зависимости от доллара в мировой торговле, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Думаю, миру нужно найти способ сделать так, чтобы наши торговые отношения не шли через доллар. Когда речь идет о торговле США, пусть будет доллар. Но если речь идет о торговле с Китаем, Индией, ЮАР, то это необязательно", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. По мнению бразильского лидера, такие перемены нужно осуществлять с осторожностью, однако обратного пути в этом процессе уже нет. Саммит БРИКС проходил с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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рио-де-жанейро (город), бразилия, сша, луис инасиу лула да силва, брикс, в мире
Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, США, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, В мире
Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара

Президент Бразилии Лула: мир должен постепенно уходить от зависимости от доллара

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Страны мира должны постепенно уходить от зависимости от доллара в мировой торговле, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Думаю, миру нужно найти способ сделать так, чтобы наши торговые отношения не шли через доллар. Когда речь идет о торговле США, пусть будет доллар. Но если речь идет о торговле с Китаем, Индией, ЮАР, то это необязательно", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.
По мнению бразильского лидера, такие перемены нужно осуществлять с осторожностью, однако обратного пути в этом процессе уже нет.
Саммит БРИКС проходил с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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