https://ria.ru/20250707/brazilija-2027794866.html

Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара

Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара - РИА Новости, 07.07.2025

Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара

Страны мира должны постепенно уходить от зависимости от доллара в мировой торговле, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:58:00+03:00

2025-07-07T23:58:00+03:00

2025-07-07T23:58:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Страны мира должны постепенно уходить от зависимости от доллара в мировой торговле, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Думаю, миру нужно найти способ сделать так, чтобы наши торговые отношения не шли через доллар. Когда речь идет о торговле США, пусть будет доллар. Но если речь идет о торговле с Китаем, Индией, ЮАР, то это необязательно", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. По мнению бразильского лидера, такие перемены нужно осуществлять с осторожностью, однако обратного пути в этом процессе уже нет. Саммит БРИКС проходил с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250226/briks-2001828960.html

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