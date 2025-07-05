https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027363473.html

Эрдоган прокомментировал напряженность отношений России с Азербайджаном

Эрдоган прокомментировал напряженность отношений России с Азербайджаном - РИА Новости, 05.07.2025

Эрдоган прокомментировал напряженность отношений России с Азербайджаном

Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности, заявил президент республики Реджеп Тайип... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:06:00+03:00

2025-07-05T13:06:00+03:00

2025-07-05T17:52:00+03:00

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АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что обсуждал тему с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым."Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность. Мы считаем, что вопрос будет решен проще и разумнее с помощью заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность. Я надеюсь, что негативные события в отношениях между двумя странами прекратятся как можно скорее. Мы очень хотим, чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном", — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.По его словам, необходимо подходить к вопросу сдержанно."Мы знаем, что наши два друга находятся на уровне взаимопонимания для преодоления этой проблемы. Мы будем продолжать поддерживать конструктивные шаги, которые будут предприняты для решения проблемы. Нашим приоритетом будет недопущение резкой эскалации, которая подорвала бы с таким трудом достигнутую стабильность в регионе, ставшем свидетелем достаточного количества войн и конфликтов. Кавказ больше не может терпеть новый конфликт. Как Турция, я верю, что мы решим этот вопрос с помощью дипломатических процессов, заняв сторону спокойствия. Этот вопрос был включен в нашу повестку дня во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Ильхам делает очень осторожный и осмотрительный шаг. Он не сторонник преследования и эскалации этого вопроса. Из заявлений Ильхама я понял это", — сказал турецкий лидер.Следственное управление СК России по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011-м годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.При этом 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.

https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html

https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html

https://ria.ru/20250703/mid-2026885055.html

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Ольга Фомченкова

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