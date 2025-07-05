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В Киеве заметили пугающую закономерность после звонка Трампа Путину - РИА Новости, 05.07.2025
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06:31 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/tramp-2027335179.html
В Киеве заметили пугающую закономерность после звонка Трампа Путину
В Киеве заметили пугающую закономерность после звонка Трампа Путину - РИА Новости, 05.07.2025
В Киеве заметили пугающую закономерность после звонка Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп решил принудить Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения с Россией, проведя телефонный разговор с российским лидером... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T06:31:00+03:00
2025-07-05T06:31:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил принудить Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения с Россией, проведя телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, такое мнение в своем YouTube-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Завершение войны требует решений. Зеленский не хочет их брать на себя, поэтому их берет Трамп и приостанавливает поставки, потом звонит Путину. &lt;…&gt; Потому что его (Зеленского — Прим. Ред.) нужно встряхнуть, прежде чем выкинуть", — сказал он.По мнению парламентария, Трамп решил донести до Зеленского объективную реальность, которую глава киевского режима отчаянно не хочет признавать, но все равно будет обязан принять."Вот, молодой человек, я тебе завтра позвоню, объясню о чем договорились. Так что вот тебе дорожная карта, ну и выполняй", — изложил Дубинский позицию Трампа.Очередной телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://ria.ru/20250704/putin-2027088004.html
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в мире, сша, ближний восток, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, США, Ближний Восток, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Киеве заметили пугающую закономерность после звонка Трампа Путину

Дубинский: Трамп решил принудить Зеленского к миру, позвонив Путину

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил принудить Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения с Россией, проведя телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, такое мнение в своем YouTube-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Завершение войны требует решений. Зеленский не хочет их брать на себя, поэтому их берет Трамп и приостанавливает поставки, потом звонит Путину. <…> Потому что его (Зеленского — Прим. Ред.) нужно встряхнуть, прежде чем выкинуть", — сказал он.
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По мнению парламентария, Трамп решил донести до Зеленского объективную реальность, которую глава киевского режима отчаянно не хочет признавать, но все равно будет обязан принять.
"Вот, молодой человек, я тебе завтра позвоню, объясню о чем договорились. Так что вот тебе дорожная карта, ну и выполняй", — изложил Дубинский позицию Трампа.
Очередной телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
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В миреСШАБлижний ВостокКиевДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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