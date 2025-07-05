https://ria.ru/20250705/staline-2027408709.html

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибочным

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибочным - РИА Новости, 05.07.2025

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибочным

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T19:59:00+03:00

2025-07-05T19:59:00+03:00

2025-07-05T20:00:00+03:00

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область) 5 июл - РИА Новости. Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РИА Новости.Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ проходит в субботу. Съезд проводится в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.Принятая резолюция связана с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Сталину. Володин напомнил, что власти СССР называли ряд объектов в честь Сталина, а затем переименовывали их обратно.

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политика, иосиф сталин (джугашвили), никита хрущев, кпрф, кпсс, госдума рф, россия, ссср