https://ria.ru/20250705/staline-2027408709.html
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибочным
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибочным - РИА Новости, 05.07.2025
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибочным
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:59:00+03:00
2025-07-05T19:59:00+03:00
2025-07-05T20:00:00+03:00
политика
иосиф сталин (джугашвили)
никита хрущев
кпрф
кпсс
госдума рф
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009355484_0:279:2048:1431_1920x0_80_0_0_c36139ece8c8e768d29ab7b2759c714e.jpg
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область) 5 июл - РИА Новости. Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РИА Новости.Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ проходит в субботу. Съезд проводится в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.Принятая резолюция связана с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Сталину. Володин напомнил, что власти СССР называли ряд объектов в честь Сталина, а затем переименовывали их обратно.
https://ria.ru/20250306/stalin-2003433466.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009355484_0:202:2048:1738_1920x0_80_0_0_97cc7908744a1893d2b47708902e636b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иосиф сталин (джугашвили), никита хрущев, кпрф, кпсс, госдума рф, россия, ссср
Политика, Иосиф Сталин (Джугашвили), Никита Хрущев, КПРФ, КПСС, Госдума РФ, Россия, СССР
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибочным
Съезд КПРФ признал доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным