https://ria.ru/20250705/sochi-2027405431.html
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов
В аэропорту Сочи 25 рейсов задержали на прилет и вылет, следует из информации онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:31:00+03:00
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СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. В аэропорту Сочи 25 рейсов задержали на прилет и вылет, следует из информации онлайн-табло авиагавани. Большинство задержанных бортов — на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция). Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сейчас авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе авиагавани. Там добавили, что возможны вынужденные изменения в расписании аэропорта: переносы, отмены или объединения рейсов. Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости — размещают в гостинице.
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Сочи, Москва, Екатеринбург, Происшествия, Россия
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов
В аэропорту Сочи задержали на прилет и вылет двадцать пять рейсов