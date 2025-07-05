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В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов - РИА Новости, 05.07.2025
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19:31 05.07.2025 (обновлено: 19:53 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/sochi-2027405431.html
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов
В аэропорту Сочи 25 рейсов задержали на прилет и вылет, следует из информации онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 05.07.2025
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москва
екатеринбург
происшествия
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СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. В аэропорту Сочи 25 рейсов задержали на прилет и вылет, следует из информации онлайн-табло авиагавани. Большинство задержанных бортов — на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция). Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сейчас авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе авиагавани. Там добавили, что возможны вынужденные изменения в расписании аэропорта: переносы, отмены или объединения рейсов. Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости — размещают в гостинице.
https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027377203.html
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сочи, москва, екатеринбург, происшествия, россия
Сочи, Москва, Екатеринбург, Происшествия, Россия
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов

В аэропорту Сочи задержали на прилет и вылет двадцать пять рейсов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в международном аэропорту Сочи в Адлере
Самолеты в международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолеты в международном аэропорту Сочи в Адлере. Архивное фото
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СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. В аэропорту Сочи 25 рейсов задержали на прилет и вылет, следует из информации онлайн-табло авиагавани.
Большинство задержанных бортов — на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция).
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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Вчера, 15:11
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сейчас авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе авиагавани.
Там добавили, что возможны вынужденные изменения в расписании аэропорта: переносы, отмены или объединения рейсов.
Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости — размещают в гостинице.
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